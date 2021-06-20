'Sade' cheesecake tarifi

Cheesecake'i evde denemeyen ya da tadına bakmayan yoktur diye düşünüyorum ya da azdır. Günümüze San Sebastian usulü Cheesecake'in girmesiyle beraber birçok farklı lezzetleriyle de tanışmış olduk. 'Sade' Cheesecake unutulmuş, yerine farklı sosların eklendiği ya da farklı pişirme teknikleriyle bambaşka Cheesecake'lerin ortaya çıktığına şahit oluyoruz.
Ben merak edip biraz araştırdım. Ve Cheseecake'in tarihinin uzun yıllara dayandığını öğrendim.
Cheesecake’in anavatanı New York olarak bilinir, fakat Yunanistan'ın Samos adasından çıkmıştır. Cheesecake’in 4 bin sene önce bile yendiğine inanılır. Yunanlar bir enerji kaynağı olarak görür, hatta olimpiyatlarda atletlere, yani sporculara Cheesecake yedirilirdi. Bununla beraber Cheesecake, Yunan gelinlerin düğün pastası olarak da sunulurdu. Pastanın tarifi günümüzdeki gibi karışık değildi.
Roma İmparatorluğu'nun Avrupa'yı fethetmesiyle beraber Avrupa da Cheesecake'le tanışmış oldu. Tabi tarifler de ülkeden ülkeye yayıldı. Bununla birlikte her ülkenin yeme içme kültürü farklı olduğundan Cheesecake tarifleri de yüz değiştirdi. Bu arada Cheesecake’e krem peynir eklemeyi ise Amerikalılar buldu.
Birçok ülke farklı Cheseecake'ler yapsa da bana göre en lezzetlisi New York tarzı 'sade' Cheesecake. Biraz tarih bilgisinden sonra tarifimize geçebiliriz.
MALZEMELER:
4 yumurta
1,5 su bardağı pudra şekeri
400 gr. beyaz krem peynir
350 gr. labne
400 ml sıvı krema
80 gr. kaymak
1 bardak un
1 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
CHESEECAKE NASIL YAPILIR?
Yumurta ve pudra şekerini homojen bir kıvama gelene kadar çırpın. Ayrı bir kapta labne, beyaz peynir, kaymak ve kremayı ekleyip karıştırın. Vanilya, un ve nişastayı da ekleyip yaklaşık 5 dakika kadar daha çırpmaya devam edin.
Daha önce hazırladığınız yumurtalı karışımı da ekleyip bütün malzemeler birbiriyle birleşene kadar karıştırın.
Yağlı kağıt serdiğiniz kek kalıbınıza peynirli karışımı dökün. 220-240 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika fırın kapağını asla açmadan pişirin.
Yaklaşık 3-4 saat dolapta beklettikten sonra servis edin. Afiyet olsun...
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