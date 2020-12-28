HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Son yılların yeni trendi: Yeni nesil kahvaltıcılar

Bildiğiniz gibi son zamanlarda serpme kahvaltının yerini yeni nesil kahvaltıcılar almaya başladı. Çünkü bu yeni nesil kahvaltı hem mekan icin hem müşteri için daha hızlı, kolay ve sağlıklı.
Betül Ulucak

Böylelikle serpme kahvaltının kalabalığı, binbir çeşit ürünün ağırlığı ve en önemlisi masada kalıp yenmeyen onca ürünün çöpe gitmesinden bir nebze de olsa kurtulmaya başladık. Ben de bu israf düşmanı, sağlıklı yemek yapan ve ilgileriyle güzel bir deneyim yaşatan İstanbul'da en sevdiğim kahvaltı mekanlarını sizin için listeledim. Umarım hep birlikte daha israfsız bir dünyaya doğru yol alırız.

 
  • Grön Coffee & Co
     
    Erenköy'ün en sakin sokaklarından birinde, girdiğiniz anda iskandinav bir havayla karşılaşacağınız, konseptine hayran kalacağınız bir mekan. Gün boyu süren kahvaltıları, ilgili, güleryüzlü ve hoş sohbet çalışanlarıyla, kendinizi evinizde hissedeceğiniz bir deneyim. Lezzetlerine gelecek olursak; ekşi mayalı ekmek üzerine sağlıklı, kaliteli ve her daim taze ürünlerle yaptıkları tartine'lerle ve damağınızdan bir türlü gitmeyen mükemmel tatlıları ve kahveleriyle rakiplerine uzak ara fark atıyorlar diyebilirim. 2019 Time Out yeme içme ödüllerinde en iyi yeni nesil kahveci ödülleri olan Grön'ü mutlaka deneyimleyin. 

  • Grön Coffee & Co adres: Caddebostan, Şerafettin Sk. No:2/A, 34728 Kadıköy/İstanbul

  • TRC American Diner
     
    Amerikan filmlerinde gördüğümüz o sosisli, yumurtalı, pancake'li kahvaltıları yapan çok hoş bir mekan. Sokak lezzetleri, hamburgerleri de bir harika. Beşiktaş'tan sonra şimdi Moda'da da hizmet vermeye başladılar. Ayrıca 2019 Time Out yeme içme ödüllerinde de en iyi sokak lezzetleri ödülünü aldılar. 

  • TRC American Diner: Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Sinanpasa İş Merkezi Kat: 2 No: 213, 34353 Besiktaş

  • Naan Bake Shop
     
    Moda'da Avrupai bir kahvaltıcı ve muhteşem ekmekler yapan bir fırın. Kahvaltısı oldukça güzel. Bisikleti ile gelenlere %10 indirim yapmaları da gayet hoş. Moda'ya giderseniz uğramadan dönmeyin derim...

     

     

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