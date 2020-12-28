Son yılların yeni trendi: Yeni nesil kahvaltıcılar

Lil Bake Moda

Moda'nın gözde mekanlarından biri olan Lil Bake, aslında benim tatlılarına bayıldığım bir yer lakin kahvaltılarını denediğimde neden bu zamana kadar burada kahvaltı etmemişim dedirtti. Ufak, tatl bir mekan, arka tarafındaki bahçesi çok huzurlu. Hellim peynirli ve fesleğenli olan tartin'leri mükemmeldi. Çalışanlar oldukça kibar ve güleryüzlü . Bu, küçük ama lezzetleri büyük olan yere mutlaka gitmelisiniz.