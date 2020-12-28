Son yılların yeni trendi: Yeni nesil kahvaltıcılar

Böylelikle serpme kahvaltının kalabalığı, binbir çeşit ürünün ağırlığı ve en önemlisi masada kalıp yenmeyen onca ürünün çöpe gitmesinden bir nebze de olsa kurtulmaya başladık. Ben de bu israf düşmanı, sağlıklı yemek yapan ve ilgileriyle güzel bir deneyim yaşatan İstanbul'da en sevdiğim kahvaltı mekanlarını sizin için listeledim. Umarım hep birlikte daha israfsız bir dünyaya doğru yol alırız.
Grön Coffee & Co
Erenköy'ün en sakin sokaklarından birinde, girdiğiniz anda iskandinav bir havayla karşılaşacağınız, konseptine hayran kalacağınız bir mekan. Gün boyu süren kahvaltıları, ilgili, güleryüzlü ve hoş sohbet çalışanlarıyla, kendinizi evinizde hissedeceğiniz bir deneyim. Lezzetlerine gelecek olursak; ekşi mayalı ekmek üzerine sağlıklı, kaliteli ve her daim taze ürünlerle yaptıkları tartine'lerle ve damağınızdan bir türlü gitmeyen mükemmel tatlıları ve kahveleriyle rakiplerine uzak ara fark atıyorlar diyebilirim. 2019 Time Out yeme içme ödüllerinde en iyi yeni nesil kahveci ödülleri olan Grön'ü mutlaka deneyimleyin.
Grön Coffee & Co adres: Caddebostan, Şerafettin Sk. No:2/A, 34728 Kadıköy/İstanbul
TRC American Diner
Amerikan filmlerinde gördüğümüz o sosisli, yumurtalı, pancake'li kahvaltıları yapan çok hoş bir mekan. Sokak lezzetleri, hamburgerleri de bir harika. Beşiktaş'tan sonra şimdi Moda'da da hizmet vermeye başladılar. Ayrıca 2019 Time Out yeme içme ödüllerinde de en iyi sokak lezzetleri ödülünü aldılar.
TRC American Diner: Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Sinanpasa İş Merkezi Kat: 2 No: 213, 34353 Besiktaş
Naan Bake Shop
Moda'da Avrupai bir kahvaltıcı ve muhteşem ekmekler yapan bir fırın. Kahvaltısı oldukça güzel. Bisikleti ile gelenlere %10 indirim yapmaları da gayet hoş. Moda'ya giderseniz uğramadan dönmeyin derim...
Naan Bake Shop: Caferağa, Moda Cd. No:113, 34710 Kadıköy/İstanbul
Kruvasan İstanbul
Teşvikiye'de ufacık ve çok güzel bir mekan. Kruvasanları çok başarılı. Çikolatalı olan favorim. Kruvasanın yanında bir de kahvaltı olarak yaptıkları açık tostları, ev yapımı sosisleri ve kaliteli kahveleriyle bence Avrupa Yakası'nın incisi diyebilirim. Tek sıkıntısı mekan küçük olduğundan dolayı yer bulmakta zorlanabilirsiniz ama oturmasanız bile mutlaka kruvasan'larından paket yaptırın çünkü çook lezzetliler.
Kruvasan İstanbul: Teşvikiye, Av. Sureyya Agaoglu Sk. No:10, 34365 Sisli/Istanbul
Brekkie Croissant & Cookie
Kahvaltı konseptine getirdikleri ufak dokunuşlarla fark yaratan güzel bir mekan. Kruvasan üzerine koydukları kaliteli ürünlerle, lezzetli ve doyurucu bir deneyim sunuyorlar. Mekanın konsepti de gayet başarılı. Çalısanlar ilgili ve güleryüzlü. Dış mekandaki yemek yeme bölümünde de sigara içilmemesi benim çok hoşuma gitti.
Brekkie Croissant & Cookie: Osmanağa, Yoğurtçu Parkı Cd No:24/1, 34714 Kadıköy/İstanbul
Avokado Bar
Nişantaşı'nın göbeğinde tam bir avokado cenneti. Kaliteli malzemeler ile hazırladıkları, çeşit çeşit avokadolu tabakları gerçekten çok doyurucu. Ekip güleryüzlü, nazik. Avokadolu falafel burger ve raw brownie'lerine bayılıyorum. Nişantaşı'na yolunuz düşerse uğramadan dönmeyin derim.
Avokado Bar: Teşvikiye Mahallesi, Teşvikiye Fırın Sokak,No:29/ Şişli/İstanbul
Lil Bake Moda
Moda'nın gözde mekanlarından biri olan Lil Bake, aslında benim tatlılarına bayıldığım bir yer lakin kahvaltılarını denediğimde neden bu zamana kadar burada kahvaltı etmemişim dedirtti. Ufak, tatl bir mekan, arka tarafındaki bahçesi çok huzurlu. Hellim peynirli ve fesleğenli olan tartin'leri mükemmeldi. Çalışanlar oldukça kibar ve güleryüzlü . Bu, küçük ama lezzetleri büyük olan yere mutlaka gitmelisiniz.
Lil Bake Moda: Caferağa Mahallesi, Bademaltı Sokak, No: 32, Kadıköy/ İstanbul 34710
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