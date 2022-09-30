Yağ ve deniz tuzuna batırılmış küçük parçalar halinde ızgara dana etine eklenen gaucamole, salsa, soğan, kişniş ve daha pek çok tatla bir araya getirilip sarılmasıyla yapılıyor. Taco, örnekleri hemen her ülkede yapılıyor ancak gerçek Taco’yu elbette sadece Meksika’da tadabilirsiniz.
Ancak...
Geçtiğimiz yıllarda İsveç'te yayın yapan bir gazete "Yediğiniz tako için Türklere teşekkür edin. Meksika'nın geleneksel yiyeceği Taco Türklere aittir" başlıklı bir haber yayınlamıştı. Filistinli antropoloji uzmanı Ali Qleibo, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaklaşık 36 bin kişinin Osmanlı topraklarından Meksika'ya göç ettiğini ve bu insanlar sayesinde Meksika'nın, Osmanlı yemeği ''şavarma (çevirme)'' ile tanıştığını kaydetti. Shawarma, Slav ülkelerindeki en ünlü Orta Doğu yemeklerinden biri.
Etli taco nasıl yapılır?
MALZEMELER
Kıymalı harç için;
- 500 gr az yağlı dana kıyma
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 mor soğan, yemeklik doğranmış
- 1 bardak domates püresi, 200 gr
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu veya 3 diş ezilmiş sarımsak
- 1 tepeleme tatlı kaşığı kimyon
- 1 tepeleme çay kaşığı karabiber
- 1 tepeleme çay kaşığı chili biber veya acı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 bardak kaynar su, 200 ml
- Yarım demet taze kişniş
Ekşi krema için;
- 100 ml krema, %35 yağlı
- 100 gr süzme yoğurt
- Yarım limon suyu
- 1 kase guacamole
- 12 adet taco kabuğu, marketlerde satılıyor.
- 1 lime veya limon, dilimlenmiş
NASIL YAPILIR?
- Kıyma ve zeytinyağını geniş bir tavaya alın, orta ateşte suyunu salıp çekene ve iyice kavrulana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin, doğranmış soğanı ekleyip soğan yumuşayana kadar ara sıra karıştırarak pişirmeye devam edin. Domates püresi, biber salçası, baharatlar, tuz ve kaynar suyu ilave ederek karıştırın. Tavanın kapağı kapalı olarak suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte yaklaşık 15 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Yıkayıp kuruladığınız taze kişnişleri incecik doğrayarak kıymalı karışıma ekleyin.
- Ekşi krema için; Krema ve limonu mikserle iyice çırpın, süzme yoğurdu ekleyerek karışım pürüzsüz hale gelene kadar 2-3 dakika daha çırpın. Temiz bir cam kavanoza aktarıp üzerine tülbent geçirerek 24 saat oda ısısında bekletin. Bu süre sonunda kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın (buzdolabında 2 - 3 saat beklettikten sonra kullanıma hazır hale geliyor).
Servis esnasında;
- Ekşi kremayı sıkma torbasına geçirin.
- Taco kabuklarına kıymalı harçtan birer tepeleme yemek kaşığı pay edin, üzerlerine birer yemek kaşığı guacamole ve en üste ekşi krema sıkarak lime veya limon dilimleriyle servis edin.
Kısa notlar:
- Ekşi krema buzdolabında 15 gün kadar saklanabilir.
- Mısır unuyla yapılan taco kabuklarını büyük marketlerde bulabilirsiniz.
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