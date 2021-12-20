Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği bir Türk tatlısıdır. Peki en güzel tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte Tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri...
TULUMBA TATLISI MALZEMELERİ
Malzemeler Hamuru İçin;
2 su bardağı su
2,5 su bardağı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı limon suyu
Şerbeti İçin;
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
2 yemek kaşığı limon suyu
İsteyen değişiklik yapıp, şerbete ek olarak 2 paket vanilya da ekleyebilir veya 1 çay kaşığı tarçın ile tatlandırır.
Kızartmak İçin;
Ayçiçek yağı
TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ
İlk önce şerbetini hazırlamamız gerekiyor. Şerbeti için şekeri ve suyu uygun bir tencereye alın, kaynamaya başladığında kısık ateşte 30-35 dakika koyu kıvam alana kadar kaynatın, limon suyunu ekleyin ve ılınmaya bırakın.
Şerbetin tamamen soğumasını bekleyin veya buzdolabına kaldırın. Şerbet çok soğuk olması gerekiyor, şerbet tamamen soğuduktan sonra hamuru hazırlayabilirsiniz.
Hamuru için; tencereye suyu, tereyağını, şekeri, tuzu ekleyin ve kaynatın.
Unu eleyin ve kaynamış olan su karışımına birden ekleyin, tahta kaşıkla hemen ve bütün gücünüzle karıştırın ve ocağın ayarını kısın. 4-5 dakika hiç durmadan karıştırın ve hamuru bu şekilde pişirin.
Hamurun soğuması için kenara alın. Hamur biraz dinlendikten sonra, yumurtaları teker teker hamura kırın ve mikser ile iyice karıştırın, ben her yumurtayı 2 dakika kadar hamura yedirdim.
Yumurtaları yedirdikten sonra, limon suyunu ve irmiği ekliyoruz, mikserle tekrar 5 dakika yüksek ayarda karıştırıyoruz. Parlak ve yapışkan bir hamur oluyor.
Yağı geniş bir tencereye alın ve yüksek ayarda ısıtın. İsterseniz tulumbaları soğuk yağa sıktıktan sonra, yağın altını açın, ben yağı önceden ısıtıyorum tekrar yağı soğutmaya gerek kalmıyor o zaman.
Büyük bir bez sıkma torbasına yıldız uç takın ve torbanın yarısına kadar hamuru ekleyin.
Hamurdan istediğiniz boyutta yağa sıkın ve makas ile kesin.
Yüksek derecede olan yağın altını kısalım, ağır, çıtır ve içi pişmesi için.
Kevgir yardımı ile ara sıra karıştırarak karamel renk alana kadar pişirelim.
Pişen tulumbaları yağdan alıp hemen soğuk şerbete alın ve 2-3 dakika bekletin. Hamurunuz bitene kadar bu işlemi yapın.
Not: En önemlisi şerbetin koyu kıvamlı ve çok soğuk olması, şerbetin ılınmamasına özen gösterin, gerekirse buz dolu kabın içine yerleştirin ve ılınmasını engelleyin. Sıcak tulumbaları ekledikçe şerbet ılınıyor maalesef. Tulumbaları kısa bir sürede kızartmaya çalışmayın ağır ağır pişirin, ne kadar ağır pişerse o kadar güzel olur.
Afiyet olsun.
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