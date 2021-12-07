Zahter bitkisinin faydaları

Zahter özel olarak yetiştirilen bir ürün olmayıp yabani olarak kendiliğinden yetişen bir bitkid. Çimenlik tarla kenarlarında, orman kıyılarında ve çayırlardaki karınca yuvalarının üstünde hayat bulur. Güneş ve sıcak istediği için, toprak sıcaklığının fazla olduğu kayalık ve dağlık yerlerde çoğalır. Güneşli öğle sıcağında menekşe renkli çiçeklerden güzel koku yayıldığından, Haziran-Ağustos aylarında hayvanlarını otlatan çobanlar veya köylüler tarafından büyük emeklerle toplanır. Şifası yapraklarındadır. Bunlar saplarıyla toplanır, gölgede kurutulup kullanılacak hale getirilir.
KULLANILDIĞI YERLER
Zahter içecek çay olarak, kahvaltılık olarak tüketimin yanında çeşitli karışımlarla yapılara çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır.
KAHVALTILIK ZAHTER
Kahvaltılık zahterin ortaya çıkması eskilere dayanır. Eskiler geçen yıldan kalan zahirelik hububatın arta kalanlarının değerlendirilmesi amacıyla zahteri kahvaltıda kullanmışlar. Bu durum zamanla bir kahvaltılık kültürünü doğurmuştur. Kahvaltılık Zahtere; Kavrulmuş Nohut, Leblebi, Melengiç (Yabani Antep fıstığı), Kavun ve Karpuz çekirdeği, Buğday, Mayana (Rezene), Küzbara, Kimyon, Sumak, Susam, Biber, Tuz gibi baharatlar ilave edilir. Bu baharatların karışımı isteğe bağlıdır. İstenirse zahter tek olarak da kahvaltıda yenilebilir. Eskiden ev hanımları komşuları toplayıp "soku” denilen taş dibeklerin etrafında halka oluştururlarmış. Zahter muhabbet eşliğinde sokuların içiresin de toz haline getirirlermiş. Günümüzde artık bu gelenek makineleşme ile beraber yerini fabrikalara bırakmış. Kahvaltıda yenilmesinde de diğer kahvaltılıklara göre farklılıklar var. Kahvaltı sofrasına bir kâseye toz haline getirilmiş kahvaltılık zahter konuluyor. Bir başka kaseye ise zeytinyağı konuluyor. Ekmek önce zeytinyağına bandırılıyor. Daha sonra zeytinyağının ıslaklığı ile zahtere bandırılıyor.
HER DERDE DEVA
Kekiğe olan benzerliğiyle bilinen zahter yaraları iyileştiriyor, sinirleri güçlendiriyor. Bu mucizevi bitki böbrekleri hastalıklara karşı koruyor...
Zahter ballıbabagiller familyasına ait bir bitkidir. Kekiğe olan benzerliği ile tanınır. Kara kekik yada dağ kekiği olarak da bilinir.
Oldukça keskin, hatta acımsı sayılabilecek bir kokusu vardır. Orta ve Güney Anadolu bölgelerinde yabani olarak yetişir.
İki türü vardır. Biri yaz aylarında diğeri kış aylarında yetişir. Pembe renkli çiçekler açan, 50 cm boylarında bir bitkidir. İçeriğinde uçucu yağ ve tanen vardır. Bu bitki çiçekleriyle birlikte toplanıp kurutulur ve daha sonra toz haline getirilir. Çay ve kahve olarak tüketilir. Baharat olarak kullanımı daha yaygındır.
Faydaları:
Hazmı kolaylaştırır.
Kalp çarpıntısını giderir.
İştah açar.
Sinirleri kuvvetlendirir.
Bağırsak hastalıklarında iyileştiricidir.
Böbrek hastalıklarında koruyucu görevi vardır.
Uyarıcı ve bedeni kuvvetlendiricidir.
Mesane ağrısını dindirir.
Mikrop öldürücüdür.
Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
İdrar söktürür.
Mantar şikayetlerine karşı faydalıdır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!