14 Şubat'a özel romantik rotalar

Ve elbette ki Eiffel Kulesi; geceleri ışıklar içerisindeki görüntüsü ile evlilik tekliflerinin en popüler noktalarından birisi. Mükemmel bir gece için gereken her şey ile sıcak ve samimi restoranlarda vakit geçirebilir ve hatta Lapérouse’daki özel odalardan birini rezerve ederek unutulmaz bir akşam yaşayabilirsiniz.