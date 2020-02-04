14 Şubat'a özel romantik rotalar

Roma, İtalya
Eski dünyanın cazibeleri ile dolu olan Romanın, dünyanın en romantik şehirleri arasında olmasına şaşırmamak gerek. Partnerinizle el ele sokaklar boyunca yürüyün. Biraz gelato keyfi yapmadan evvel şehrin inanılmaz mimarisinin keyfine varın.
Yemyeşil Borghese bahçelerinde rahatlayıp, Bernini, Raphael, Caravaggio gibi sanatçıların inanılmaz eserlerini Borghese Galeri’de görün. Günün sonunda ise The Library gibi bir restoran bulun ve partnerinizle romantik anların tadını çıkarın.
Bu ebedi aşıklar şehrinde gerçek bir sezon yoktur. İlkbahar ve sonbahar en yoğun turist mevsimleridir ve Paskalya'da Vatikan hacılarıyla ziyaretçi sayıları yükselir. Kış; özellikle ocak ayının ortasından Mart ayının ilk haftasına kadar, hava şartları da müsaitse Roma'ya gitmek için harika bir zaman olabilir. Otel fiyatları daha düşüktür ve restoranlarda rezervasyon yoktur. ROMA REHBERİ için tıklayın
Paris, Fransa
Romantizm kokan bu şehri partnerinizle birlikte keşfetmek, yaşadığınız en büyüleyici deneyimlerden biri olacak. Kaldırım taşlı sokakları ile Montmartre bölgesi keşfedilmeyi bekleyen bir cevher adeta; ışıklar şehrinin manzarası ile başınız dönecek.
Ve elbette ki Eiffel Kulesi; geceleri ışıklar içerisindeki görüntüsü ile evlilik tekliflerinin en popüler noktalarından birisi. Mükemmel bir gece için gereken her şey ile sıcak ve samimi restoranlarda vakit geçirebilir ve hatta Lapérouse’daki özel odalardan birini rezerve ederek unutulmaz bir akşam yaşayabilirsiniz.
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