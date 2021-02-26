Karavan ile 4 mevsim tatil her yerde mümkün

Hayatımızın birçok alanını etkileyen salgın nedeniyle tüm alışkanlıklarımız gibi tatil alışkanlıklarımız da değişti. Tatil fikrimiz neredeyse hayal oldu. Tatile gidebilecek miyiz, sosyal mesafeyi nasıl koruyacağız, maskeyle mi tatil yapacağız diye kara kara düşünürken; bir anda karavan turizmi yıldız oldu. O zaman karavana atlayıp gezip tozmanın tam zaman. Üstelik yazı beklemeye gerek yok; 4 mevsim tatil her yerde mümkün.

Hem öyle diyelim ki hastalık bitti ama tabiî ki biz de bu süreçte bittik. Öyle hemen sosyalleşeceğiz, otellere koşacağız, el ele kol kola tatillerde coşup eğleneceğimiz günler biraz zaman alacak. Karavan korkularımızı yenmenin, doğaya karışmanın ilk adımı için güzel bir seçenek.

1930 yılında Amerika’da başlayan karavan çılgınlığı Türkiye’de çok yaygın değildi. Ancak Türkiye’de kamp yerleri salgın nedeniyle artmış durumda. Fiyatlarda da ciddi bir oranda artış var. Karavan demek özgürlük demek.

Kendinize uygun karavanı seçin…

Gideceğiniz kişi sayısına göre karavanın büyüklüğünü organize edin. 3 kişilik bir karavan en az 10 metrekare olmalı, içinde, yatağı, mutfağı, tenceresi, dolabı, televizyonu, su deposu, duşu olmalı.

Rotanızı belirleyin…

Rotanızı belirlemeden önce yapmanız gereken ilk şey bütçenize ve seyahatinizin kaç gün süreceğine karar vermek. Yol üzerindeki durak noktalarını seçin, yol durumunu ve mevsimi kontrol edin. Yolda herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için yurt içi ya da yurt dışı fark etmeksizin uygun bir rota çizmeli ve özellikle karavan kamplarında konaklamaya dikkat etmelisiniz. Bu konuda uzman olduğunuzu anladıktan sonra yüreğinizin götürdüğü her yer rotanız olabilir.

Eksiksiz bir ekipman listesi hazırlayın

Eksiksiz bir ekipman listesi hazırlamanız yolculuğunuz boyunca rahat etmenizdeki en önemli adım…

Su depolama, alet çantası, ev tekstili, şarj cihazları, dış aydınlatma, kamp sandalyesi ve masası, müzik çalar ve güzel bir şarkı listesi, karavanda izlenecek güzel filmler, hamak (karavanın içinde uyumak istemeyenler için güzel bir seçenek),çadır, uyku tulumu, vantilatör, doğada olacağımız için sinek ilacı ve küçük bir ecza çantası…

Karavancı selamını öğrenmeden de yola çıkmayın; karavancı selamı demek korna ile tanıdık tanımadık birbirini korna ile selamlamak demek.

Türkiye’deki ideal karavan kamp alanları

Cunda Ada Camping

Kaş Camping

Yedigöller Kamp Alanı

Harfin Borçka Karagöl Kamp Alanı

Marmaris Hisarönü Evcan Camping

Kuşadası Önder Camping

Akyaka Orman Kampı

Asos Gargara Tatil Kampı

Muğla Azmakbaşı Camping

Ayrıca bulabiliyorsanız karavan kamp yerlerinde ağaç altı gölgelik yerleri seçmenizde fayda var.

En çok tercih edilen karavan modelleri

Motorkaravanlar

Campervan olarak da bilinen bu karavanlar B sınıfı ehliyete sahip kişilerin kolaylıkla kullanabileceği bir karavan çeşididir. Panelvan tarzı ticari araçların karavana dönüştürülmüş halidir. Dışarıdan karavan görünümü yoktur bu yüzden de istediğiniz yerde bu araçlarla konaklayabilirsiniz. Bu araçların içerisine güzel bir yaşam alanı inşa ederek yolculuğunuzu yapabilirsiniz. İçi geniş olduğu için mutfak ve yatak alanını kolaylıkla içeride dizayn edebilirsiniz.

Çekme karavanlar

Bir araca bağlanarak çekilen karavanlardır. Çadır çekme karavanların bir üst modeli diyebileceğimiz dizayna sahiptir bu karavanlar. İçerisinde tüm yaşam alanı bulunmaktadır. Konforlu ve kullanışlı olması sebebi ile bu karavan türü ülkemizde daha çok kullanılıyor. Arabaya bağlanarak karavanla istediğiniz yere seyahat edebilirsiniz.

Karavan kira ve satın alma bedelleri

Kiralık karavan hizmeti almak için düşündüğünüz araç çeşidi ve kiralama yapmak istediğiniz sürelere göre karavan kiralama fiyatları değişkenlik gösteriyor. Sonbahar aylarında fiyatlar günlük ortalama 550 TL iken, kış aylarında 500, ilkbahar aylarında 650, yaz aylarında ise 700 TL'yi buluyor. Bahar ve yaz aylarında araçların genellikle dolu olmasından dolayı erken rezervasyon yapmak her zaman daha avantajlı oluyor.

Karavan satın almak isteyenler için ise fiyatlar 40 bin liradan başlıyor, 500 bin TL’ye kadar çıkıyor.