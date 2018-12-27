Kışın gidilebilecek rotalar

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LVIV - UKRAYNA
Lviv’in adını son dönemde sıklıkça duymuş olmanız muhtemel. Zira vizesiz gidilebilen Ukrayna’nın Orta Avrupa şehirlerini anımsatan şehri Lviv, çok iyi korunmuş tarihi binaları, çok sayıdaki yeme içme mekanları, hareketli sosyal hayatıyla büyük ilgi görüyor. Üstelik çok da ekonomik…
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Lviv’i keşfetmenin en güzel yolu sokaklarında bol bol yürümek olsa da mutlaka görmeden dönmemeniz gereken yerler var. Rynok Meydanı için şehrin en merkezi noktası diyebiliriz. Rengarenk boyanmış tarihi binaların altında şehrin en popüler kafe, restoran ve barları yer alıyor. Meydanın tam ortasında ise kulesiyle dikkat çeken belediye binası var. Belediye binasının kulesine çıkıp kuşbakışı fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmeyin.
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Rynok Meydanı’na oldukça yakın mesafede bulunan Svobody Bulvarı da mağazaları ve kafeleriyle hareketlilik açısından Rynok Meydanı’nı aratmıyor. Meydanın en sonunda ise Lviv Opera ve Bale Binası yer alıyor. 1900 yılında açılan bu görkemli opera binasında, dünyaca ünlü performanslardan birini mutlaka izleyin.
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Açıldığı 1787 yılından beri şehrin zengin, soylu ya da ünlü isimlerinin sanat eserlerini andıran mezarlıklarına ev sahipliği yapan Lychakiv Mezarlığı, Potocki Sarayı, İtalyan Avlusu, Lviv Latin Katedrali Bernardine Kilisesi ve Ermeni Katedrali ziyaret edebileceğiniz yerlerin başında geliyor.
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NEREDE KALINIR?
Leopolis Hotel: Lviv’in ilk lüks otellerinden biri olan Leopolis Hotel, kentin tarihi merkezinin tam göbeğinde yer alıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, restore edilmiş bir binada hizmet veren otelde 72 oda, 3 süit oda ve 3 adet de süper executive oda bulunuyor. İtalyan mobilyalarıyla döşenmiş Leopolis Hotel’de hafta sonları iki kişilik oda fiyatları gayet makul.
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