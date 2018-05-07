Ege kıyılarından sadece 4 mil (6.5 kilometre) uzaklıkta bulunan Dodecanese (12 adalar) kompleksinin üçüncü büyük adası Kos Adası'nın (Osmanlı döneminde İstanköy olarak bilinen) tarihi ve turistik yerlerini sizler için derledik. İşte Kos Adası gezi rehberiniz...

"Kos" ismi muhtemelen Koos denilen efsanevi Kral Meropa'nın kızlarından türemiştir. Kos, “tıp babası” Hipokrat'ın (MÖ. 460-377) doğum yeridir. Aziz John Şövalyeleri 14. yüzyılda adayı fethettiler, eski kaleleri güçlendirdiler ve yeni tahkimatlar inşa ettiler. İtalyan işgali sırasında da (1912-1945) bazı önemli, anıtsal kamu binaları inşa edildi. Ada 1948'de Yunanistan ile resmen birleşti. 290 kilometrekarelik bir yüzey üzerinde uzanıyor; kıyı şeridi 112 kilometre olup 31.000 nüfusludur.

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KOS KUMSALLARINI KEŞFEDİN

Adada birkaç kumlu sahil var. Adanın kuzey tarafındaki plajlarda rüzgârlar sert esmekte. En çok ziyaret edilen plajlardan bazıları şunlardır: İstanköy'den çevre bölgelere uzanan Nomikou-Barbagianni kumsalı; Su sporları, restoranlar, barlar ile şemsiyeli şezlonglarıyla güzel bir plajdır. Zourouni kumsalı; yine su sporları, barlar ve yüksek sesli çalınan müzikleriyle oldukça keyifli bir plajdır. Denizcilik Kulübü plajı; İnce kumlu ve Avrupa Birliği mavi bayrağı ile ödüllendirildi. Milos kumsalı, ince kumlu, ayrıca Avrupa Birliği mavi bayrağıyla ödüllendirilmiş. Yüksek sesli müzik çalınan ve sık sık konserler verilen bir sahil barı mevcut. Ayrıca:

- Lambi kumsalı ince kumlarla daha sonra küçük kayalara sahiptir. Genellikle dalgalı bir kumsaldır.

- Karnagio plajı, ince kum ve sığ sulara sahip sakin bir bölgede yer almaktadır.

- Psalidi plajı, kayalık bir plajdır. Mızrak avı balıkçılığı için idealdir. Burada restoranlar ve tavernalar var.

- Aghios Fokas plajı, sakin bir bölgede yer alan, siyah kum ve dik derinliğe sahip bir plajdır.

- Dik kayalarla çevrili ani derinliğe sahip Thermes plajı. Burada sıcak termal kaplıcalar bulunmakta.

- Adanın kuzey tarafında, AB tarafından mavi bayrakla ödüllendirilen beyaz kum ve sığ sulara sahip Tigkaki plajı, rüzgar sörfü için idealdir.

KOS ADASI'NIN GEZİLECEK YERLERİ

KOS (NERANTZİA) KALESİ

Liman girişinde, muhtemelen Bizans Dönemi'nde (7. yüzyıl) daha çok Nerantzia (ekşi portakal ağacının kalesi) kalesi olarak bilinen Kos Kalesi, 14. yüzyılın sonlarında tapınak Şövalyeleri tarafından adada inşa edilen surların en önemli kısmıdır. 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın ilk yıllarında İstanköy'e dikilmiş ekşi portakal ağaçlarından esinlenerek şehir de bu isimle anılmaya başlamıştır. Kale, iki müstahkem perde duvarından oluşmaktadır. İç perde duvarı en eskisidir. Dikdörtgen şekilli ve köşelerinde 4 yüksek kuleye sahiptir. Geniş bir hendek, kalenin doğu tarafındaki tek eğimli bir yolla bağlanan iki perde duvarını ayırır. Nerantzia Kalesi, Antik Alicarnasus'un (bugünkü Bodrum Kalesi) karşısındaki Saint Peter Kalesi ile birlikte haçlı seferleri sırasında kutsal topraklara doğru deniz yolunu gözlemek amacıyla inşa edildi.

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ELEFTHERİA MEYDANI

Çağdaş kentin merkezi sayılan Eleftheria Meydanı, İtalyan işgalinden kalma üç büyük bina ile çevrilidir: Belediye pazarı, (Faşizm Sarayı olarak adlandırılan) kulüp ve Arkeoloji Müzesi (tarih öncesi koleksiyonlar, heykeller, antik kentin Roma binalarından alınan mozaik katlarıyla), Roma kaplıcalarının bir taklidi. Meydanın sonunda da 1780'de inşa edilen Defterdar Camii bulunuyor. Eleftherios Meydanı'nda alışveriş, gezi ve bir kahvenin tadını çıkarırken rahatlatıcı birkaç saat geçirebilirsiniz.

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ANTİK ŞEHİR

MÖ. 336 yılından beri adanın başkenti olarak bilinen Antik Kent'te Pazar, Helenistik Dorik tapınağı, Dionysus altarı, liman kutsal alanı ve Stoa ayrıca Hercules’in kutsal sığınağını, duvarın kuzey kısmının kalıntıları, Roma hamamları, mozaik zeminlere sahip lüks Roma konakları, 750 koltuk kapasiteli Roma konservatuarını görebilirsiniz.

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ASKLEPİON

İstanköy'ün Asklepion'u, tıp tanrısı Asklepios veya Aesculapius'un kutsal şifa tapınağıdır. Bu yapılar tüm Yunan şehirlerinin bir parçasıydı ve İstanköy'de antik Yunan dünyasında en önemlileri arasındaydı. Kos şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta şehre hakim bir tepe üzerinde bulunan bu şifalı tapınaklar, ister ruhsal ister fiziksel olsun, hastaların şifa bulmak için çok sık ziyaret ettiği bir yerdi. MÖ 357 yılında inşa edilen ve 1902 yılında Alman arkeolog Herzog tarafından keşfedilen Asklepion, Kos Adası'nın en güzel tarihi mekanıdır.

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KOS ADASI'NA NASIL GİDİLİR