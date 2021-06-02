Mardin'deki Yeşilsu mesire alanı ziyaretçilerini bekliyor

Yeşilsu mesire alanındaki tesislerde hafta sonları tedbirlere uyarak piknik yapmayı istediklerini dile getiren Özkan, "Suyu çok serin, havası çok temiz ve çok güzel bir yer. Çok güzel tahtlar var. Burada piknik yapmayı gerçekten çok özledik" dedi.