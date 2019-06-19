Tarihi Ortamahalle misafirlerini bekliyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki tarihi Ortamahalle, Osmanlı dönemine ait evleri, konakları, Arnavut kaldırımlı sokakları, çeşmeleri ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilenmesiyle yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre büyük bölümü 1988'de kentsel sit alanı ilan edilen Ortamahalle, tarihi dokunun bugüne kadar aktarılabildiği nadir yerleşim yerleri arasında bulunuyor.
Tarihi dokusunu sokak ve mahalle ölçeğinde bir bütün olarak göstermesiyle ön plana çıkan Ortamahalle, Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla ilk günkü cazibesini koruyarak hem yerli ve yabancı turistlerin hem de fotoğraf sanatçılarının ilk adresi oluyor.
Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin de izleri taşıyan mahalle, Karadeniz'e gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.
Misafirlerine tabiat ile iç içe vakit geçirmenin yanında konaklama, yöre ürünlerinin tanıtımı, yöresel lezzetlerden tatma ve foto safari gibi farklı alternatifler de sunan mahalle, uzaktan bakıldığında adeta yağlı boya tabloyu andırıyor.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, Ortamahalle'nin her geçen gün turistlerden daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, Akçaabat Belediyesi olarak da ilçenin gözdesi olan Ortamahalle'yi turizme kazandırmak ve mahalleye canlılık getirmek için gayret ettiklerini söyledi.
"TURİZMİ CANLANDIRMAK ADINA KONAKLARI RESTORE ETTİK"
Belediye olarak turizmi canlandırmak amacıyla mahallede bulunan konakları aslına uygun olarak restore ettiklerini vurgulayan Ekim, şöyle devam etti:
"Bu konaklar yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme, içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar olarak turizme kazandırıldı. Akçaabat Belediyesi olarak Timurciler Konağı, Kanoğlu Konağı ve Mehmet Efendi Konağı başta olmak üzere Ortamahalle'de bulunan birçok konağı restore ederek turizme kazandırdık."
Ekim, Ortamahalle'deki bu turizm potansiyelinin özel işletmeleri de teşvik ettiğine dikkati çekerek, "Akçaabat Belediyesinin örnek çalışmalarını dikkate alan özel girişimciler Ortamahalle'de bu tür işletmeler açmaya başladı. Kültür, sanat ve turizmde ön plana çıkan Akçaabat'ımızda yaz turizmi sezonu için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Giderek artan turizm potansiyelimizin yaz sezonu boyunca devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.
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