Tehlikeli sular
Görünüşte dünyanın en berrak suları gibi gözüken bu denizler oldukça tehlikeli olabiliyor.
Broome sahili, Avustralya
Muazzam görünümüyle orada yaşanma hayali kurduran Broome sahilinde aslında oldukça zehirli deniz anaları yaşar.
Hanakapiai sahili, Havaii
Hawaii Adası'nda yer alan bu sahil görünüşte mükemmel. Sahilin karanlık yüzü ise dalgaları... Bu sahildeki dalgalar yüzünden onlarca kişi boğuldu, yüzlercesi boğulma tehlikesi yaşadı.
Playa Zipolite Plajı, Mexico
Bu plaja "ölüm plajı" da deniyor.
Çünkü burada her yıl 50'yi aşkın insan ölüyor.
Gansbaai Plajı, Güney Afrika
Turistlerin uğrak noktası bu sahil aynı zamanda beyaz köpek balıklarının da sıklıkla ziyaret ettiği bir yer. Nisan ayından eylüle kadar köpek balıkları burada hüküm sürüyor.
Heard Plajı, Avustralya
Avustralya'ya bağlı olan ama daha çok Antartika yakınlarında olan bu sahil büyük buzullarla kaplı...
Dumas sahili, Hindistan
Dumas plajındaki gizem yıllardır devam ediyor.
İlk zamanlarda ölülerin yakıldığı bir yer olan bu plajın perili olduğuna inanılıyor. Burada pek çok kaybolma vakasının olduğunu da belirtelim.
Second Plajı, Güney Afrika
En tehlikeli sahiller arasında yer alan bu sahilde çok fazla ölümcül köpek balığı atağı gerçekleşti.
Pek çok insan da köpek balığı saldırısından dolayı öldü.
Kilauea Plajı, Hawaii
Dışarıdan bakıldığında normal gözüken Kilauea plajı aslında volkanik faaliyetlerin aktif olarak devam ettiği bir konumda...
Staithes Plajı, İngiltere
Avrupa'nın en kirli sahillerinden biri olan Staitles Plajı aynı zamanda oldukça dalgalı olması nedeniyle tehlikeli plajlar arasında yer alıyor.
Fraser Adası sahili, Avustralya
Cam gibi deniziyle muhteşem görünen bu sahilde yüzmek cesaret istiyor.
Çünkü Fraser sahilinde ölümcül örümcekler yer alıyor. Ayrıca buradaki deniz anaları da oldukça zehirli...
New Smyrna Plajı, ABD
Bu plajda yüzlerce köpek balığı saldırısı olmuş.
Diğer yandan saldırılar genellikle yavru köpek balıkları tarafından gerçekleştirilmiş.
North Sentinel Plajı, Hindistan
Muhteşem sahiliyle göz dolduran bu böglede yaşayan yerliler oldukça saldırgandır.
Bikini Atoll Plajı, Marshall Adaları
Ekvator yakınlarındaki bu plajda 1946-1958 yılları arasında nükleer testler yapıldı. Radyasyon seviyesinin yüksek olduğu plajda yüzmek, sizi hasta edebilir.
Schitovaya Bukhta Plajı, Rusya
En büyük sörf noktalarından biri olan bu plajda kullanılmayan nükleer denizaltılar bulunur. Bölgedeki radyasyon seviyesi oldukça yüksektir.
Boa Viagem Plajı, Brezilya
Turistlerin uğrak noktası olan Boa Viagem Plajı ölümcül köpek balıkları yaşar.
Hatta burada pek çok köpek balığı saldırısının yaşandığı kayıt altına alınmıştır.
Manaus Plajı, Brezilya
Bu bölgedeki akarsuda pirana, anakonda gibi tehlikeli canlılar yaşar. Nehirin suları da Manaus Plajı'na döküldüğünden dolayı burası oldukça tehlikelidir.
Utakleiv Plajı, Norveç
Dışarıdan oldukça romantik görünen bu sahilin suyu oldukça soğuktur.
Bu nedenle yüzücüler için Utakleiv plajı oldukça tehlikelidir.
Copacabana Plajı, Brezilya
Adına şarkılar yazılan, mavinin en güzel tonlarını içerisinde barındıran bu sahilde köpek balığı saldırısı çok olur.
O nedenle tatil planlarınızı Copacabana'da yapmadan önce iyice düşünmekte fayda var.
Lamu Plajı, Kenya
Turkuazın en güzel renklerini barındıran, Kenya'nın en güzel sahillerinden biri olan Lamu, terör saldırıları nedeniyle oldukça tehlikelidir.
İskelet sahili, Namibya
Dışarıdan masum görünen İskelet sahilinde, pek çok deniz canlısının iskeleti var. Bu iskeletler de insanların yaralanmasına sebep olabiliyor.
Tamarama Plajı, Avustralya
Çok güçlü akıntı olması nedeniyle burada yüzmek cesaret istiyor.
West End Plajı, Bahamalar
Çok fazla köpek balığı saldırısı yaşanıyor. O nedenle burada yüzmeden önce iyice düşünmelisiniz.
Costa del Sol sahili, İspanya
Popüler bir sahil olan Costa del Sol, güçlü rüzgarlarıyla da meşhur.
Cape Tribulation sahili, Avustralya
Dışarıdan yine masum görünen bu plajda ölümcül canlılar yaşıyor. Yılan, timsah, deniz anası ve daha nicesinin size zarar vermesini istemiyorsanız buraya gitmeyin.