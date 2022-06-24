Kaynağını yer altı sularından alan şelale, yaklaşık 25 metre ve 15 metre yükseklikten gür ve görkemli bir şekilde çağlayıp yolculuğuna dar ve derin bir vadiye kıvrılarak devam eder. Dağın eteğindeki çok sayıda farklı kaynaktan fışkıran bu doğa harikası, yöre halkı tarafından “Kırk Gözeler” olarak da adlandırılır. Manzarası kadar efsaneleriyle de dikkat çeken bölgede halk oyunları, bayrak tepe yürüyüşü, Kros ve bisiklet yarışmaları, konser, müzik ve eğlence programları yapılır. Genellikle Temmuz ayının ilk haftası gerçekleştirilen Geleneksel Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivaline yolunuzu düşürmenizi tavsiye ederiz.

Tomara Şelalesi Efsaneleri: Doğanın gözyaşları

Rivayete göre; “Seydi Baba Köyü çobanı, öğle saatlerinde sürüsünü ıssız bir yerde yatırıp abdestini alıp, namazını kılarmış. Sürüyü susuz bırakıyor diye çobanı dava eden köylüler, bir gün çobanı takip etmişler. Tam öğlen zamanı çoban yine aynı ıssız yere inmiş ve elindeki deyneğini toprağa vurmuş. Çıkan suyla kendisi abdest alıp namazını kılmış sürüsü de suyunu içmiş. Çoban namazını kıldıktan sonra köylünün kendisini seyrettiğini fark etmiş. Buna çok kızmış ve kavalını bir tarafa, bıçağının kılıfını diğer tarafa savurmuş. Biri Tomara Şelalesi’ne diğeri ise Çam Oluk İlçesinin Mindaval Köyü’ne düşmüş. Kaval ile bıçak kılıfının düştüğü yerden sular fışkırmış.”

Tomara Şelalesi'ne nasıl gidilir?

Seydibaba Köyüne 6 km, Sarıca Köyüne 7 km, Şiran ilçesine 23 km, Gümüşhane İline 113 km ve Trabzon İline ise 213 km mesafede bulunur. Alana ulaşım Seydibaba ve Sarıca köylerinden yapılır. Seydibaba Köyünün güneyinde bulunan Tabiat Parkına, eşsiz manzaraya sahip Kelkit vadisinden geçilerek ulaşılır. Tabiat Parkına diğer ulaşım yolu olan Sarıca Köyü güzergahı ise, sahip olduğu vadi manzarası ve tarihi Çakırkaya Manastırı ile görülecek yerler arasındadır. Bu ulaşım güzergâhları dört mevsim eşsiz manzaraya sahiptir. Tabiat Parkının Kuzeyinde, alana 1-2 km mesafede 4 adet tarihi su değirmeni bulunur. Tabiat Parkının bulunduğu Kelkit vadisinden akan Kelkit Çayı, Gümüşhane Çimen dağlarından doğarak adını aldığı Kelkit ilçesinden geçip, Sivas ve Tokat illerine uğrayıp Yeşilırmakla birleşir ve Samsun’dan Karadeniz’e dökülür.

Tomara Şelalesi'nde yapılacak aktiviteler

Yayla gezileri, ekoturizm faaliyetleri, tarihi alan gezileri, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, atv, bisiklet aktiviteleri yapılabilir. Tabiat parkı içerisinde konaklama yeri bulunuyor. En yakın konaklama Şiran ilçe merkezinde. Türkiye’nin tüm illerinden, yurtdışından, komşu ilçe ve köylerden günübirlik olarak ziyaretçi alan Tabiat Parkını sezon boyunca 150.000-200.000 arasında kişi ziyaret ediyor.