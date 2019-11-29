Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Yemek sunumu ve görseli, bir yemeğin başarısı için yemeğin tadı ve kokusu kadar önemlidir. Türk mutfağının uzun yıllar lezzetteki görkemini sunuma taşıyamaması, dünyaya açılmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi olmuştur. Son zamanlarda sadece turistik mekanlarda değil, Türk kadınları da evde yemek sunumuna önem vermeye başladılar. Bazen aşkımızı anlatmak için, bazen arkadaşlarımızı kusursuz ağırlamak için veya en basiti iştahsız çocuklarımızı kandırabilmek için yemekleri sunarken özen göstermeye başladık.
Mercimek köftesinin tarifini vermeden evvel mercimek köftesinin faydalarından bahsetmek istiyorum. Bir de sizinle çok pratik bir mercimek şekillendirme yöntemi paylaşmak istiyorum.
Mercimek protein açısından oldukça zengin ve aynı zamanda yağ açısından oldukça fakirdir o yüzden diyetler için son derece uygundur. Şeker içermediği ve glisemik indeksi düşük olduğu için içerisindeki proteinler kana yavaş karışır. Böylece kan şekeri dengede tutuluyor. Mercimek lif oranı açısından yüksek değerlere sahiptir ve bağırsak fonksiyonları destekler. Demir kaynağı olduğu için hamilelikte önerilir. Doğumdan sonra ise süt kalitesinin artırılması amacıyla bol bol tüketilmesi tavsiye edilir.
Peki mercimek köftesinin sunumu nasıl daha modern hale getirebiliriz? Ben tart kalıbı veya silikon mini kek kalıpları kullanıyorum. Köfteleri bu yöntemle şekillendirmek oldukça kolay. Denemenizi tavsiye ederim. Rutinden çıkın. Kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu edin.
MALZEMELER
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 4 su bardağı su
- 8 dal taze soğan
- 5 dal maydanoz
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 6-7 dal maydanoz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon ya da karabiber
- Tuz
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
ÜZERİ İÇİN: Süslemek için 4-5 dal kıvırcık, 1 limon
NASIL YAPILIR?
- Mercimeği yıkadıktan sonra dört su bardağı su ile haşlayalım.
- Pişen mercimekleri renginin değiştiğinden anlayacaksınız.
- Ocağı kapatın ve 1 su bardağı ince bulguru mercimeklerin içine atın, hafif karıştırıp dinlenmeye bırakın.
- İnce bulgur haşlama suyunu çekecektir.
- Bu arada malzemeleri doğramaya başlayın.
- Kuru soğanı yemeklik doğrayıp yağda öldürün.
- İçine salça ilave edin. Bir iki dakika salçayla pişirin.
- Maydanoz ve yeşil soğanı ince ince doğrayıp diğer malzemelerle birlikte mercimekle bulgura ilave edin.
- Normal köfte yoğurur gibi yoğurun.
- Mercimek bulgur karışımının soğuması gerekiyor. Yoksa iç malzemenin tadını bozabilir.
- Yoğurma işlemi bitimine yakın nar ekşinin de köfte harcına yedirin.
- Ardından avucunun içinde ortasında parmağınızla boşluk açarak şekil verin.
- Boş kalan kısma ince ince doğradığınız kıvırcıktan birer tutam ve üzerine de ince bir limon diliminin yarısını koyun.
- Klasik köfte görünümlü mercimek köftesi de yapabilirsiniz. Ama mercimek köftesini kıvırcıkla yemeyi seviyorsanız bu yöntemle daha pratik olacaktır.
- Tabi sunum açısından da lezzetli ve farklı bir görünüm elde edersiniz.
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