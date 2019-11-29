Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Yemek sunumu ve görseli, bir yemeğin başarısı için yemeğin tadı ve kokusu kadar önemlidir. Türk mutfağının uzun yıllar lezzetteki görkemini sunuma taşıyamaması, dünyaya açılmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi olmuştur. Son zamanlarda sadece turistik mekanlarda değil, Türk kadınları da evde yemek sunumuna önem vermeye başladılar. Bazen aşkımızı anlatmak için, bazen arkadaşlarımızı kusursuz ağırlamak için veya en basiti iştahsız çocuklarımızı kandırabilmek için yemekleri sunarken özen göstermeye başladık.

Mercimek köftesinin tarifini vermeden evvel mercimek köftesinin faydalarından bahsetmek istiyorum. Bir de sizinle çok pratik bir mercimek şekillendirme yöntemi paylaşmak istiyorum.

Mercimek protein açısından oldukça zengin ve aynı zamanda yağ açısından oldukça fakirdir o yüzden diyetler için son derece uygundur. Şeker içermediği ve glisemik indeksi düşük olduğu için içerisindeki proteinler kana yavaş karışır. Böylece kan şekeri dengede tutuluyor. Mercimek lif oranı açısından yüksek değerlere sahiptir ve bağırsak fonksiyonları destekler. Demir kaynağı olduğu için hamilelikte önerilir. Doğumdan sonra ise süt kalitesinin artırılması amacıyla bol bol tüketilmesi tavsiye edilir.

Peki mercimek köftesinin sunumu nasıl daha modern hale getirebiliriz? Ben tart kalıbı veya silikon mini kek kalıpları kullanıyorum. Köfteleri bu yöntemle şekillendirmek oldukça kolay. Denemenizi tavsiye ederim. Rutinden çıkın. Kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu edin.

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

4 su bardağı su

8 dal taze soğan

5 dal maydanoz

1 su bardağı ince bulgur

1 adet orta boy kuru soğan

6-7 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon ya da karabiber

Tuz

1 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

ÜZERİ İÇİN: Süslemek için 4-5 dal kıvırcık, 1 limon

NASIL YAPILIR?