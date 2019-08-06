Çinli teknoloji şirketi Huawei, kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds Lite’ı Türkiye’de satışa sundu. Apple’ın AirPods ve Samsung’un Galaxy Buds’ına rakip olarak geliştirilen Huawei FreeBuds Lite, dokunmatik kontrol, aktif gürültü önleme ve 12 saat kesintisiz çalma süresi gibi özelliklere sahip.

Karbon siyahı ve seramik beyazı renk seçenekleri bulunan FreeBuds Lite’ın toplam 4 çift değiştirilebilir kulak ucu seçenekleri arasında spor yapanlar için de terlemeyi önleyen, hafif, yumuşak, silikon formda olan kulak ucu da bulunuyor.

Telefon görüşmeleri için her kulaklıkta çift mikrofon barındıran kablosuz kulaklık, şarj kutusu içerisinde otomatik olarak şarj oluyor, kutu açıldığı anda Bluetooth ile otomatik olarak akıllı cep telefonuna bağlanıyor.

Dış yüzeyleri dokunmatik alanlara sahip olan Huawei FreeBuds Lite, akıllı cep telefonlarının yapay zeka asistanları (Google Asistan ve Siri) ile de kullanılabiliyor. Her iki kulaklığa birden iki kere dokunarak aramalar cevaplandırılabiliyor ve sonlandırılabiliyor. Ayrıca sağ kulaklığa iki kere dokunarak müzik fonksiyonları ayarlanabiliyor.

15 DAKİKALIK ŞARJ İLE 1.5 SAATLİK MÜZİK DİNLEME

FreeBuds Lite’ın kulak içine denk gelen kısmında kullanılan kızılötesi algılayıcılar, kulaklığın takılı olup olmadığını algılayarak müziği veya konuşmayı durdurabiliyor.

Şarj kutusu ile 12 saat müzik dinleme deneyimi sunan Huawei FreeBuds Lite, kulaklıkların kendi şarjları ile 3 saat çalma süresine erişebiliyor. Kullanıcılara 15 dakikalık şarj ile 90 dakikalık çalma süresi sunan Huawei FreeBuds Lite’ın Türkiye için tavsiye edilen son tüketici satış fiyatı ise 599 TL olarak açıklandı.