Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, akıllı telefon pazarında bu yıl 200 milyonluk satış rakamını da geride bıraktı. Son dönemde Huawei P20 ve Huawei Mate 20 serisi ile mobil fotoğrafçılığı öne çıkaran şirket, geçen yıla göre akıllı telefon gönderimlerini yüzde 31 oranında artırmış oldu.
Huawei'nin 2017 yılında 153 milyon adet olan akıllı akıllı telefon gönderileri, 2010 yılında ise sadece 3 milyon adet seviyesindeydi. Huawei’nin açıklamasına göre bu rakam 2018'de 200 milyon adede yükseldi.
Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Küresel akıllı telefon pazarında Huawei, istatistiki bir ‘öteki’ olarak değerlendirilirken, artık dünyadaki en iyi 3 oyuncu arasında yer alıyor. 2018'in ikinci ve üçüncü çeyreğinde Huawei, yüzde 14.6'lık küresel pazar payıyla dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu” denildi.
DÜNYA GENELİNDE 500 MİLYON KULLANICI
Huawei P20 serisinde, mart ayındaki lansmandan bu yana global gönderilerin 16 milyon üniteyi aştığı, kadın kullanıcıların bu sayının yarısını oluşturduğu belirtilen açıklamada, “Mate 20 serisinin piyasaya sürülmesinden sonraki iki ay içinde, 5 milyondan fazla ünite teslim edildi” denildi.
Açıklamaya göre şu anda, Huawei akıllı telefonları dünyadaki 170'ten fazla ülkede 500 milyondan fazla tüketici tarafından kullanılıyor. Küresel pazarda bu yıl Apple’ı geride bırakan Huawei, yüzde 20’lik payı olan Samsung’un ardından ikinci sırada yer alıyor.
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