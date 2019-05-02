Çinli teknoloji üreticisi Huawei 2019 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin ilk çeyrekteki net kâr marjı geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek yüzde 8 seviyelerine ulaştı. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 39 artışla 179,7 milyar Çin Yuanı (Yaklaşık 26.5 milyar ABD Doları) gelir elde etti.

5G ÖNE ÇIKACAK

Firmadan yapılan açıklamaya göre 2019 yılının dünya çapında 5G'nin öne çıktığı bir yıl olması bekleniyor. Huawei şu ana kadar, 5G özelinde global düzeyde 40 ticari sözleşme imzaladı ve dünya genelindeki pazarlara 70 binden fazla 5G baz istasyonu sevkiyatı gerçekleştirdi. Huawei Enterprise, 2019 yılının ilk çeyreğinde Dijital Platform ve yeni "Huawei Inside" stratejisini hayata geçirdi. Huawei Enterprise, dünyanın ilk 5G etkin Wi-Fi 6 erişim noktasını da kurarak 2019’un ilk çeyreğinden itibaren dünya çapındaki tüm şirketlerden daha fazla Wi-Fi 6 ürününün satışını gerçekleştirdi.

59 MİLYON TELEFON

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, 2019 yılının ilk çeyreğinde 59 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Huawei Bulut Bilişim İş Birimi ise endüstriler için yapay zeka çözümlerini bu dönemde hayata geçirdi. Huawei Bulut Bilişim İş Birimi, 1 milyondan fazla profesyonel tarafından tercih ediliyor. Huawei Bulut Bilişim İş Birimi, ilk çeyrekte Singapur'da "HUAWEI CLOUD AI" modelini pazara sunarak çalışmalarına başlamıştı.