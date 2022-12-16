Huawei Türkiye'ye yeni genel müdür 0:00 / 0:00

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Şirket açıklamasına göre, Huawei Türkiye'nin yeni genel müdürü Kaya Shi, Çin'in Shenyang kentinde yer alan Northeastern Üniversitesi'nin Kontrol Teorileri ve Kontrol Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2007 yılında Huawei'e katılan Shi, birkaç yıl boyunca Güney Afrika bölgesinde çeşitli görevlerde bulundu.

2016 yılında Huawei Etiyopya Genel Müdürlüğü pozisyonuna gelen Shi, kariyerinin devamında Güney Afrika Bölgesi'nde, Vodacom Müşteri Direktörü olarak şirketteki görevine devam etti. Huawei'in büyüme sürecinde önemli rol oynayan yöneticilerden biri olan Kaya Shi, bilişim sektöründe 15 yıllık deneyime sahip.

Aralık 2020'de, Huawei Sırbistan ve Macaristan Bölgesi İcra Kurulu Başkanlığı görevini devralan Shi, şirketin, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ ve Bosna-Hersek ülkelerinden sorumlu yöneticisi olarak görev yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, kendisinden bu değerli görevi devraldığı Jason Li'ye, buradaki önemli katkılarından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "20 yıldan bu yana Türkiye bilişim sektöründe hizmet vermekteyiz. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi müşterilerimiz için en iyi çözüm ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

Huawei, bulut bilişim, 5G, yapay zeka, Huawei Mobil Servisleri gibi yenilikçi çözümleriyle ve genç yeteneklerin desteklenmesine yönelik çalışmalarıyla, Türkiye bilişim ekosistemine katkıda bulunmaya devam edecektir. İş ortaklarımızla birlikte, Türkiye için daha fazla değer yaratmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Huawei Türkiye genel müdürlük görevini Kaya Shi'ye devreden Jason Li, gelecek dönemde Huawei Genel Merkezi'nde Global Teknik Hizmetler, Teslimat Yönetimi Departmanı Direktörü olarak çalışacak.