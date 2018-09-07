Huawei ve Honor telefonların test hilesi yaptıkları ortaya çıktı
07.09.2018 - 11:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Huawei Grubu'nun iki markası Huawei ve Honor'un bazı akıllı telefonlarda performans ölçümlerine karşı hile yaptıkları ortaya çıktı. Hileyi kabul eden yöneticiler, diğer Çinli üreticilerin de bunu yaptığını ve gerçek kullanım değerlerinin kendileri için daha önemli olduğunu belirttiler
1
1|12
Akıllı telefon testleri, hangi modelin diğerlerine karşı ne gibi avantajlar sağladığı konusunda bilgi verirken, dünyadaki telefon tercihlerinin de en önemli yönlendiricilerinden birisi.
2
2|12
İşlemci ve grafik performansı konusunda sentetik ölçümler yapan bu testler, her telefon için bir skor belirliyor ve bu skor da hem test üreticisinin internet üzerindeki hem de testi yapan kuruluşun kendi sıralamasına girerek telefonların bir performans listesine oturmasını sağlıyor.
3
3|12
Hangi telefonlar hileli?
Huawei P20, P20 Pro, Nova 3 ile Honor Play test sonuçlarında bir tutarsızlık fark eden Anandtech adlı teknoloji sitesi yazarları, bu işin peşini bırakmayarak şirketin yazılım hilesini yaptığını keşfetti.
4
4|12
Telefonlar, performans testine sokulduklarını anlayınca standart kullanımdaki bariyerleri kaldırarak çalışıyor, bu da sonuçların iki kata kadar yüksek çıkmasını sağlıyor. Anandtech'in testlerine göre, performans artarken güç tüketimi de iki kata çıktı ve telefonlar ciddi şekilde ısınıyor.
5
5|12
Peki bu durum neden sakıncalı?
Çünkü normal kullanımda size bariyer konmasının bir sebebi var, örneğin telefon ısınsın istenmiyor. İşin garibi, bu tercih kullanıcıya da bırakılmamış. Telefon, yazılımın parametrelerine göre, yani aslında kafasına göre bu bariyeri açıp kapatabiliyor. Biz de telefon çok daha fazla performans verebilecekken, bundan faydalanamıyoruz.
6
6|12
Huawei nasıl yakalandı?
Bazı testler, yazılımla tespit edilemiyor. Yakalananlar belirli bir kimlik ile çalışıyor ve yazılım bu kimliği arıyor. 3DMark, GFXBenchmark, Ancak GeekBench gibi bazı testler de bunu yapmıyor. Dolayısıyla bu testlerde bariyerler kalkmadığından, sonuçlar kötü çıkıyor.
7
7|12
Huawei ve Honor ne diyor?
Kendilerine sorulduğunda, Çin'deki diğer markaların da bunu yaptığını ve geri kalmamak için bu yola başvurduklarını söylüyorlar. Peki bu doğru mu? Bizce hayır.
8
8|12
Ne yapmalılardı?
Huawei ve Honor'un performans artıran bir modu sistemlerine ekleyip, tüketicilerine 'sisteminiz ısınabilir, daha çok güç tüketir' uyarılarını vererek bu moda geçiş sağlayabilirlerdi. Tıpkı şirketin grafik için tanıttığı GPUTurbo modu gibi bu da telefonlara bir değer katabilirdi.
9
9|12
Şunu da eklemem lazım, bu konuda hile yapan tek isimler Huawei ve Honor değil. Daha önce Samsung, OnePlus gibi birçok marka bu yola başvurdu.
10
10|12
Ancak, bu durumda tüketici güveni kayboluyor ve ürün satışları da düşüyor. Bakalım Huawei ve Honor markaları bu durumdan nasıl etkilenecek?
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.