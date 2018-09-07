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Peki bu durum neden sakıncalı?

Çünkü normal kullanımda size bariyer konmasının bir sebebi var, örneğin telefon ısınsın istenmiyor. İşin garibi, bu tercih kullanıcıya da bırakılmamış. Telefon, yazılımın parametrelerine göre, yani aslında kafasına göre bu bariyeri açıp kapatabiliyor. Biz de telefon çok daha fazla performans verebilecekken, bundan faydalanamıyoruz.