Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na iltifat

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Şimdi daha yakışıklısın” notunu düştü. Çilingiroğlu ise bu iltifata emoji ile karşılık verdi