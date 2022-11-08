İnsan aklı ve insan yüklediği bu değerle birlikte ileride doğacak olan Aydınlanma Çağı’nın da temellerini atan hümanizm akımı temsilcileri kimlerdir? Kime hümanist denir? İşte, tüm detaylar…

Hümanizm Nedir?

Hümanizm; insanı ve insan aklını tek ve en yüksek değer olarak gören ve bireyin gelişimini hiçbir doğaüstü alana başvurmadan, yalnızca kendi aklı ile doğal yoldan gerçekleştirebileceğini savunan bir düşünce akımıdır. Kökleri Antik Yunan’a kadar dayanan bu akım, Rönesans döneminde gelişmiş insanın evren içindeki yerini kavrayamaya yönelik fikri çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Hümanizm Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Hümanizm; 14. yüzyılda İtalya'da doğmuştur. Bu düşüncenin doğuşunda, kilise ve devlet baskısına dayanan Ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşüncenin tepkisi ve eski Yunan ve Latin edebiyatlarına duyulan hayranlık rol oynamıştır. Hümanizm akımı İtalya'dan başlayarak ispanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde Rönesans edebiyatı adı altında toplanan yapıtların temelini oluşturmuştur.

Tüm bu bilgiler ışığında Hümanizm akımı nerede ortaya çıkmıştır sorusunun cevabı da İtalya olacaktır.

Hümanizm Özellikleri

yüzyılda İtalya’da ortaya çıkan ve evrenin merkezine insan aklını alan Hümanizm özellikleri şu şekilde listelenebilir: