Hürmüz Savaşı Önemi ve Özeti: Hürmüz Deniz Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

Hürmüz Savaşı önemi ve özeti 0:00 / 0:00

Osmanlı Devleti ile Portekiz arasında çetin bir mücadeleye sahne olan Hürmüz Savaşı Kaptanı Deryası kimdir? Türk tarihi açısından Hürmüz Savaşı önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

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Hürmüz Deniz Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Hürmüz Deniz Savaşı ya da Hürmüz Deniz Muharebesi, Osmanlı Devleti ile Portekiz arasında yapılmıştır. Hürmüz Boğazı’nda gerçekleşen Hürmüz Deniz Savaşı tarihi 9 Ağustos 1554’tür.

Peki, Hürmüz Deniz Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır ve Hürmüz Savaşı Kaptanı Deryası kimdir? 1554 yılında Osmanlı Devleti ile Portekiz arasında gerçekleşen Hürmüz Deniz Savaşı; Kanuni Sultan Süleyman döneminde olmuştur. Bu savaşta Osmanlı donanmasının komutanı, Hint Kaptanı sıfatıyla Seydi Ali Reis’tir.

Hürmüz Deniz Savaşı Özeti

1538 ile 1559 tarihleri arasında yaşanan Osmanlı – Portekiz çekişmelerinin neticesinde Piri Reis Portekiz’e karşı bir sefer düzenlemekle görevlendirildi. Umman ve Maskat’ı alarak Hint Okyanusu’na açılan Piri Reis, Portekiz’in elinde bulunan ve halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Hürmüz’ü 1552 yılında kuşattı. Fakat güçlü bir Portekiz donanmasının bölgeye geldiğinin haberini alan Piri Reis, donanmasının büyük bir bölümünü Basra’da bırakarak geri döndü. Bunun sonunda Piri Reis gelen tepkiler üzerine görevden alınarak 1554 yılında idam edildi.

1553 yılında Hint kaptanlığına atanan Seydi Ali Reis, 2 Temmuz 1554’te Süveyş’e hareket etti. Emrindeki donanmayı Kızıldeniz’e indirmekle görevli olan Seydi Ali Reis, Hürmüz Boğazı’nı geçerken Portekiz donanmasıyla karşı karşıya geldi. Düzensiz bir seyir içinde olan Portekiz donanmasını ani bir saldırıyla alt edeceğini düşünen Seydi Ali Reis top ve tüfeklerle Portekiz donanmasını ağır bir ateş altına aldı.

Geç saatlere kadar süren bu mücadelelerin neticesinde Portekiz donanması hiçbir varlık gösteremeyerek, Hürmüz Adası istikametine doğru çekilmeye başladı. Portekiz donanmasından sayıca aşağı olan Seydi Ali Reis ve kuvvetleri, Portekizlileri takip etmeyerek, Hürmüz Boğazı’nı aşarak, Umman’a hareket etti.

Hürmüz Savaşı Nedenleri

1554 senesinde gerçekleşen Hürmüz Savaşı’nın nedenleri şunlardır:

Osmanlı Devleti ve Portekiz’in Hürmüz Boğazı üzerindeki hâkimiyet iddiası.

Hint Seferi’nde olan Seydi Ali Reis’in Hürmüz Boğazı’nda Portekiz donanmasıyla karşı karşıya gelmesi.

Hürmüz Savaşı Sonuçları

Seydi Ali Reis komutasındaki Osmanlı donanmasının kazanmış olduğu Hürmüz Savaşı’nın sonuçları şu şekildedir:

Osmanlı donanmasının ani saldırısı karşısında etkisiz kalan Portekiz donanması geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Portekiz donanmasına ait bir kalyon batırılmış ve çok sayıda Portekizli denizci hayatını kaybetmiştir.

Osmanlı donanması Hürmüz Boğazı’nı geçerek, Umman’a doğru hareketine devam etmiştir.

Hürmüz Savaşı Önemi

Osmanlı Devleti ile Portekiz arasında 1554 yılında gerçekleşen Hürmüz Savaşı önemi; savaşın sonrasında yaşanan gelişmelerden dolayı Türk tarihinde büyük bir yer tutmaktadır. Hürmüz Deniz Savaşı ardından yoluna devam eden Seydi Ali Reis, Hint Okyanusu’nda Fil Tufanı adı verilen bir tufana yakalanmıştır. Bu tufanın neticesinde okyanusta sürüklenmeye başlayan Osmanlı donanması, Hindistan’a çıkmak zorunda kalmıştır. Donanmadaki gemilerin harap olması sonucu, deniz yoluyla geri dönemeyeceğini anlayan Seydi Ali Reis; kara yoluyla geri dönmeye karar vermiş ve 1557 senesinde Osmanlı topraklarına varmıştır.

Ayrıca Seydi Ali Reis’in, bu karayoluyla yaptığı yolculuğu ve gördüğü yerleri anlattığı, Mirat’ü’l-Memalik (Ülkelerin Aynası) isimli bir eseri de bulunmaktadır.