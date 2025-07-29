İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklara özel sanat eğitimleri veriyor. Çocukların bale, halka dansları, ses ve nefes, temel müzik gibi birçok alanda eğitim alabileceği program kapsamında toplam 11 kültür merkezi ve kültür evi, dört hafta sürecek derslere ev sahipliği yapacak. İşte, İBB sanat eğitimleri hakkında tüm detaylar...