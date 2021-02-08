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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),kırsal mahallelerde internete erişim konusunda sorun yaşayan öğrenci ve vatandaşlara destek olmak amacıyla köy meydanı, muhtarlık ve bilgi evlerine İBB Wi-Fi noktaları kuruyor. Proje kapsamında 9 köyün internet kurulumu tamamlandı.

Kentin internet altyapısını kuvvetlendirmek ve yaygınlaştırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında İBB, kırsal mahallelerdeki internet problemine el attı. Toplamda 151 lokasyona kurulması planlanan İBB Wi-Fi ücretsiz internet noktaları ile öğrencilerin pandemi nedeniyle artan uzaktan eğitim ihtiyaçlarına ek destek olunması amaçlanıyor.

9 KÖYÜN İNTERNET KURULUMU TAMAMLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda; Beykoz’a bağlı, Alibahadır, Poyrazköy, İshaklı; Çatalca’ya bağlı Kestanelik, Çanakça, Dağyenice; Çekmeköy’e bağlı Hüseyinli; Silivri’ya bağlı Akören ve Seymen köylerine internet kurulumu gerçekleşti. Projenin ilk etabında bu sayı bir ay içerisinde 50 köye çıkartılacak.

Proje kapsamında planlanan yeni hizmet noktaalrı şunlar: