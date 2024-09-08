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        Haberler Objektife Takılanlar İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yürüyüşte - Magazin haberleri

        İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yürüyüşte

        Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:43
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        Âşıklar yürüyüşte
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; uzun yıllar bir dargın bir barışık ilişki yaşayan emekli milli basketbolcu İbrahim Kutlay ile sosyetik güzel Edvina Sponza, sabahın erken saatlerinde Bebek'te objektiflere yansıdı.

        Kutluay ile Sponza, köpekleriyle birlikte yürüyüş yaptı. Basın mensuplarına "Günaydın" demekle yetinen çift, daha sonra gözlerden kayboldu.

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        #İbrahim Kutluay
        #Edvina Sponza
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