İbrahim Kutluay'ın Gülşen açıklaması: "Gülşen, bana çok şarkı yazdı"
İbrahim Kutluay, katıldığı bir programda Gülşen hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu: "Gülşen, bana çok şarkı yazdı"
2005'te Demet Şener ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan, 2018'de boşanan İbrahim Kutluay, bir programa konuk olarak özel hayatı ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İbrahim Kutluay, kendisine yöneltilen "Hadise mi, Gülşen mi?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi.
İbrahim Kutluay, bu soruya şu şekilde cevap verdi; "Gülşen... Çünkü bana çok şarkı yazdı, o yüzden daha samimiyim onunla. Şarkı yazdığını da bana kendisi söyledi ama hangi şarkılar olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle uçakta karşılaşmıştık ve bana, 'Ben sana çok şarkı yazdım' demişti" ifadelerini kullandı.