Eğlence merkezinden çıktıktan sonra çocuk giyim mağazalarını ve oyuncak mağazalarını gezip alışveriş yapan İbrahim Toraman ve oğlu Ali Erim, daha sonra yemek yiyerek bütün günlerini beraber geçirdi.

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