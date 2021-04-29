AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışına kaçtığı tespit edilen kripto para platformu Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için 4 ülkeye ekip gönderildiğini belirterek, "Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerin önemli bölümüyle iade anlaşmamız var. İnşallah yakalanacaktır, iade de almış olacağız" dedi.

Yatırımcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Arnavutluk'a gittiği tespit edilen şirketin kurucusu ve yöneticisi Özer'in yakalanmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında NTV canlı yayınında bilgiler veren Soylu, şu ana kadar gözaltı kararı verilen 82 kişiden 77'sinin yakalandığını, hala gözaltında olanların bulunduğunu ve sorgulamalarının devam ettiğini söyledi.

"DÖRT ÜLKEYE EKİP ÇIKARDIK"

Olayın hemen ardından ilgili adli birimlerce söz konusu kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması yönünde karar verildiğini ve bu kararın gece yarısı Interpol'e iletildiğini anlatan Soylu, Interpol'ün de ertesi gün 10.00'da Özer'in yakalanması için kırmızı bülten yayınladığını aktardı.

Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ve polis teşkilatı ile görüştüklerini, ayrıca yerinin tespit edilmesi için internet üzerinden teknik takip yapmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, "Bu konuda karşılıklı Arnavutluk makamlarıyla değerlendirmemiz sürdü. Onun üzerine onlardan da izin almak suretiyle 4 ülkeye ekip çıkardık. Ve bu ülkelerde şu anda ekiplerimiz var" dedi.

"İADE ANLAŞMAMIZ VAR"

Karadağ'dan Kosova'ya kadar Arnavutluk'a komşu ülkelere de ekipler gönderildiğini vurgulayan Soylu, "Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerin önemli bölümüyle iade anlaşmamız var. İnşallah yakalanacaktır, iade de almış olacağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğüne işaret eden Soylu, yatırımcıların 2 milyar dolar dolandırdığı iddiası üzerine, bu rakamın para piyasaları için büyüklüğüne işaret ederek, bu konuda bilirkişilerin de çalıştığını ve kendisinin de "Acaba bir ekonomik sansasyon mu oluşturmak istiyor birileri diye?" şüpheye düştüğünü anlattı.

"108 MİLYON DOLARLIK PORTFÖY"

Soylu, ilgili birimlerin yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar tespit edilen rakamın 108 milyon dolarlık bir portföy olduğuna işaret ederek, bu tutarın muhasebecisinden bilgi işlemcisine kadar gözaltına alınan kişilerin sorguları ve muhasebe bilgileriyle ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Şu ana kadar 2 milyar dolar üzerine elde edilen bir bulgu olmadığına işaret eden Bakan Soylu, "108 milyon dolar var. Bu büyük bir para mı, büyük para. 108 milyon dolar da büyük para yani az bir para değil. Buna yönelik olarak birkaç tane daha böyle iş çıktı. Hemen arkadaşlarımız ilgili savcılarla görüşerek gözaltı yaptılar ve burada gerekli tedbirler de aldılar." ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ BİLGİLER VAR"

Arnavutluk'ta bulunun ekibin Arnavutluk güvenlik güçlerine refakat ettiğini ifade eden Soylu, "Yakalanması eli kulağında diyebilir miyiz?" sorusu üzerine, "Net bir şey söylemem doğru olmayabilir." yanıtını verdi.

Soylu, Özer'in tek başına olup olmadığına yönelik soru üzerine de "Aldığımız bilgiler var ama soruşturmanın gizliliğine riayet edelim." diye konuştu.

"BİRÇOK KİŞİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR"

İçişleri Bakanı Soylu, Özer ile çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasının siyasi tartışmalara neden olduğuna ilişkin soru üzerine, program öncesi bir iftar programına katıldığını ve burada birçok kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Ne diyeceğim? Ya siz potansiyel suçlu olabilirsiniz, şimdi olmasanız da. Ben sizle fotoğraf çektirmeyeyim mi diyeceğim?" ifadelerini kullandı.

Geçmişten bugüne kadar gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, genel başkanlık görevlerinde bulunduğunu, Çalışma ve İçişleri Bakanlığı yaptığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz ulaşılabilir insanlarız. Bize o laf edenler kaç kişiyle görüşüyor, benim bugün 22 randevum vardı? İşimi yaptım, dün gece 03.00'te çıktım. Yani biz şöyle koruma kulelerinin altında yaşıyor falan değiliz. Sokağa çıktığımız zaman herkes bizimle beraber. Ben şu Ankara'da Kızılay'da yüzlerce defa dolaşmış bir insanım. Yani vatandaş sizle bir fotoğraf çektirelim dediğinde veya makamımıza geldiği zaman heyetteki insanlar..."