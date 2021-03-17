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IEA, küresel petrol talebi tahminini açıkladı

Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,5 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Küresel petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon varil/gün düşüşle günlük 91 milyon 570 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

IEA, küresel petrol talebi tahminini açıkladı
AA

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Asya, Avrupa ve ABD'de etkili olan soğuk hava nedeniyle yılın ilk çeyreğinde petrol talebi tahmin edilenden daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5,5 milyon varil/gün (yüzde 6) artışla günlük 96 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Petrol talebinde 2021'de günlük 35 milyon 800 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 100 bin varille Amerika kıtası ve 13 milyon 900 bin varille Avrupa izleyecek.

Güçlü bir ekonomi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı dağıtımının bu yılın ikinci yarısında petrol talebindeki büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

KÜRESEL PETROL ARZI ŞUBATTA AZALDI

Rapora göre, küresel petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon varil/gün düşüşle günlük 91 milyon 570 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Petrol arzındaki düşüşte, ABD'de etkili olan dondurucu soğukların üretimi sekteye uğratması ve Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisi etkili oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi ise şubatta bir önceki aya göre 760 bin varil/gün azalışla günlük 24 milyon 750 bin varile geriledi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 190 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük yaklaşık 29 milyon 940 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise söz konusu dönemde yaklaşık 1 milyon 260 bin varil/gün düşüşle günlük yaklaşık 61 milyon 620 bin varil oldu.

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