İflasın eşiğinden alıyor, 911 Baran diye biliniyor

Bodrum’da, lüks yatından botla sahile inmesi ve tatilcilere lahmacun ayran ve süt mısır dağıtması ile bir anda gündeme oturdu Sezgin Baran Korkmaz. Herkes bu iyiliksever iş adamının kim olduğunu merak etti.

Üstelik Korkmaz bunu ilk kez de yapmıyordu. Daha önce de İstanbul Piyalepaşa’da pazarcı tezgahlarını komple satın alıp, sonra tezgahlardaki tüm sebze meyveyi ücretsiz halka dağıtmasıyla da haber olmuştu.



Suriyeli göçmenlere yaptığı maddi ve ilaç yardımları, pek çok okulda çocuklara yönelik giyecek yardımları ile de dikkat çekmişti. Vatan Gazetesi'nin haberine göre, 5 bin çocuğa kışlık mont, bot gibi malzeme sağlayan Sezgin Baran Korkmaz, memleketi Kars’a da okullar ve öğrenci yurtları yapıp bağışlamıştı. Bu okullar için 35 milyon liraya yakın para harcadığını belirten Korkmaz, her yıl şirketinin cirosunun belli bir bölümünü hayır işlerine ayırdığını da vurgulamıştı. Suriyeli mültecilere de 20 milyon liraya yakın yardım yapmış, satın aldığı ilaç firması sayesinde sınır ötesine de ihtiyaç duyulan pek çok ilacı göndermişti.