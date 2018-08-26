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İflasın eşiğinden alıyor, 911 Baran diye biliniyor
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İflasın eşiğinden alıyor, 911 Baran diye biliniyor

Bodrum’da lüks yatından inerek tatilcilere sahilde lahmacun ve ayran dağıtan iş adamı, ayakkabı boyacılığından zirveye tırmanan Sezgin Baran Korkmaz çıktı. Korkmaz, daha önce de İstanbul Piyalepaşa’da pazarcı tezgahlarını komple satın alıp, sonra tezgahlardaki tüm sebze meyveyi ücretsiz halka dağıtmasıyla da haber olmuştu.

26.08.2018 - 09:49 | Güncelleme:

Bodrum’da, lüks yatından botla sahile inmesi ve tatilcilere lahmacun ayran ve süt mısır dağıtması ile bir anda gündeme oturdu Sezgin Baran Korkmaz. Herkes bu iyiliksever iş adamının kim olduğunu merak etti.

Üstelik Korkmaz bunu ilk kez de yapmıyordu. Daha önce de İstanbul Piyalepaşa’da pazarcı tezgahlarını komple satın alıp, sonra tezgahlardaki tüm sebze meyveyi ücretsiz halka dağıtmasıyla da haber olmuştu.

Suriyeli göçmenlere yaptığı maddi ve ilaç yardımları, pek çok okulda çocuklara yönelik giyecek yardımları ile de dikkat çekmişti. Vatan Gazetesi'nin haberine göre, 5 bin çocuğa kışlık mont, bot gibi malzeme sağlayan Sezgin Baran Korkmaz, memleketi Kars’a da okullar ve öğrenci yurtları yapıp bağışlamıştı. Bu okullar için 35 milyon liraya yakın para harcadığını belirten Korkmaz, her yıl şirketinin cirosunun belli bir bölümünü hayır işlerine ayırdığını da vurgulamıştı. Suriyeli mültecilere de 20 milyon liraya yakın yardım yapmış, satın aldığı ilaç firması sayesinde sınır ötesine de ihtiyaç duyulan pek çok ilacı göndermişti.



ZORDAYKEN ALIYOR, GÜÇLENDİRİP SATIYOR 

Şu an isminin başharflerinden oluşan SBK Holding çatısı altında 14 şirketi var TMSF’den şirket alması ile tanınıyor. 27 şirketi iflasın eşiğinden aldı, 13’ünü tekrar sattı. Bu yüzden piyasada 911 Baran, ya da Doktor Baran diye tanınıyor. SBK Holding’in temelini bir madeni yağ fabrikası alarak attı. Bugün 650 milyon TL ciro yapan ve ağırlıklı olarak; ilaç, cam ve otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren bir grup var.

KİM BU KORKMAZ?

Sezgin Baran Korkmaz konuşmayı çok sevmiyor. Bodrum’da yattan sahile gidip lahmacunları dağıtanın ve sessiz sedasız yatına dönenin Korkmaz olduğunu öğrendikten sonra kendisine ulaşma çabamız sonuçsuz kaldı. Kars’da büyüdüğünü ve çocukken ayakkabı boyacılığı yaptığını bir sohbetinde söylemişti. Kendisine küçükken yapılan yardımları unutamadığını ve bu nedenle paylaşmayı önemsediğini belirten Sezgin Baran Korkmaz, okul açılışı ve 5 bin öğrenciye yardım için geldiği Kars’ta “Ayakkabı boyarken bana bahşiş verenlerin çocuklarına bugün burs veriyorum. Çocukların hayallerine ortaklık ediyoruz’ sözleri ile dikkat çekmişti.

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