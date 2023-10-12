İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!

17 yaşındaki engelli hamile kalmıştı! Gerçeği DNA testi ortaya çıktı Zonguldak'ta bir köyde, cinsel istismar sonucu hamile kalıp doğum yapan 17 yaşındaki zihinsel engelli M.A.'nın bebeğinin babasının, DNA testi sonucuna göre köy muhtarı O.A. olduğu ortaya çıktı. Muhtar tutuklanırken, diğer şüpheli hakkındaki ise "cinsel istismar" suçlamasına ilişkin soruşturma sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı bir köyde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli M.A. (17), haziran ayında karın ağrısı şikâyetiyle ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü.

Yapılan tetkiklerde M.A.'nın 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane görevlileri durumu jandarmaya haber verdi. Soruşturma kapsamında uzman psikolog eşliğinde M.A.'nın ifadesi alındı.

2 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

M.A., ifadesinde köyde yaşayan G.A. ve köy muhtarı O.A.'nın (42) farklı zamanlarda kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan G.A. ve O.A. suçlamaları reddederken, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bebek ise ağustos ayında dünyaya geldi.

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GERÇEK DNA TESTİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı, bebeğin babasının tespiti için şüpheliler G.A. ve O.A. ile bebekten DNA örneği alınmasını istedi. DNA testi sonucuna göre, bebeğin babasının köy muhtarı O.A. olduğu ortaya çıktı.

Tutuklanan köy muhtarı O.A.

Muhtar O.A., dün jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

G.A. hakkında ise "Cinsel istismar" suçlamasıyla soruşturma sürüyor.