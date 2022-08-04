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İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

Flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay kuluçka adasında bir süre önce dünyaya gelen yavrular, suda yapay adanın hemen önünde yer alan ve kreş olarak adlandırılan bölgede, rüzgara karşı kanat çırparak uçmayı öğreniyor

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  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

    Gediz Deltası'nda 2012'de Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında 30 ila 32 günlük kuluçka süresini tamamlayan "Phoenicopterus roseus" türü flamingo yavruları, mayıs ayında yumurtadan çıktı.
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

    Yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra suyla tanışan yavrular, suda "kreş" adı verilen yerde vakit geçiriyor. Kuşlar zaman zaman dünyaya gözlerini açtıkları adaya çıkıyor.
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

    Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip yavru flamingolar, anne babaları tarafından, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia salina" ile besleniyor. Yavrular bu besin nedeniyle 2 yıl sonra pembe-beyaz rengi alıyor.
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

    "Kreşte", erişkinlerin aralarında suda gezinen ve yavaş yavaş kendi kendine beslenen yavrular, bir yandan da rüzgara karşı kanat açarak uçma eğitimi yapıyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

    Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri, flamingoları anbean takip ediyor.
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

    Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor.
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

    AKDENİZ HAVZASI'NDA KANAT ÇIRPACAKLAR

    İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, Gediz Deltası'nın 1998 yılında Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilerek koruma altına alındığını hatırlattı.
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

    Gediz Deltası'nın Tuz Gölü ile birlikte flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olduğunu belirten Aslanapa, deltada oluşturulan yapay adada, flamingoların sağlıklı bir yumurtlama ve yavrulama dönemi geçirdiğini dile getirdi.
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

    Şu sıralar yavruların büyüdüğünü, ağustosun sonuna değin de uçma dememeleri yapacaklarını aktaran Aslanapa, kuşların, ağustosun sonunda uçmayı öğrendiklerini ve Akdeniz Havzası'nda kanat çırptıklarını sözlerine ekledi.
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor
  • İki aylık flamingolar 'kreşte' uçmayı öğreniyor

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