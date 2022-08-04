Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip yavru flamingolar, anne babaları tarafından, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia salina" ile besleniyor. Yavrular bu besin nedeniyle 2 yıl sonra pembe-beyaz rengi alıyor.