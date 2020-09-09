İki grubun kavgasına girdi! Canından oldu!

İHA

İstanbul'da, 19 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi İSPARK içerisinde, edinilen bilgiye göre, olayda hayatını kaybeden Samet Eralp (28),aracı ile olay yerine gelerek bir arkadaşı ile birlikte bir süre eğlendi. Bu sırada park içerisinde bulunan iki farklı grup arasında pitbull köpeğini saldırtmaları sonucu kavga çıktı.

TARTIŞMAYA MÜDAHİL OLDU

İHA'da yer alan habere göre yaşanılanlar üzerine Samet Eralp, şüphelilerin olduğu grubun yanına giderek, "Burada bu tip işler yapamazsınız" dedi. Bunun üzerine Eralp ile tartışmanın tarafı olan grup arasında kavga çıktı. Eralp, grupta bulunan Ufuk G. isimli kişiyi yanında bulunan tabanca ile ateş ederek iki bacağından da yaraladı.

ALDIĞI DARBELERLE ÖLDÜ

Eralp'in müdahale ettiği grupta bulunanlar da Eralp’in elindeki silahı alarak darp edip olay yerinden uzaklaştılar. Eralp, aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olayın ardından geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tanık ifadeleri ve güvenlik kameraları taranarak, Resul U., İbrahim Y., Azat Ü., Süleyman S. ve Serhat T. isimli zanlıların olaya dahil oldukları tespit edildi. Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Küçükçekmece ilçesinde ikametlerinde yakalanan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.