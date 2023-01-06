Uşak'da iki grubun kavgasında silahla vurulan genç öldü - En Son Haberler

AA

Uşak'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir genç yaşamını yitirdi.

Elmalıdere Mahallesi'ndeki Birinci Lamba Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların kullanıldığı kavgada yaralanan Fırat Aydemir (20), arkadaşları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, soruşturma kapsamında Fırat Aydemir'i tabancayla öldürdüğü öne sürülen O.A.'nın da aralarında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.