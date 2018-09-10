Türkiye ekonomisinde çok tartışılan ithalat ve buna dayalı tüketimle gelen büyüme yerini yavaş yavaş ihracata dayalı büyümeye bırakıyor. Bunun ilk de sinyali 2018 ikinci çeyrek büyüme rakamlarında görüldü. 2018'in Nisan-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 5.2 büyüdü.

2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 11,5 gibi rekorun ardından sürekli aşağı gelen büyüme rakamı yılın ilk çeyreğinde 7.3 değerini almıştı. Böylece büyüme hızındaki yavaşlama üç çeyreği buldu.

DEVLETİN HARCAMALARI YÜZDE 4.6'DAN YÜZDE 7.2'YE ÇIKTI

Henüz döviz kurundaki önemli yukarı yönlü hareket başlamamışken meydana gelen büyümede ihracat ve devletin harcamalarının etkili olduğu görüldü. Vatandaşın harcamaları yılın ilk yarısındaki yüzde 9.3'lük artıştan yüzde 6.3'e geriledi. Bu gerilemeye rağmen vatandaşın harcamaları büyümenin ana sürükleyicilerinden birisi olurken devletin yüzde 4.9'dan yüzde 7.2'ye çıkan harcamaları ile ihracatta meydana gelen yüzde 4.5'lik artış ve ithalattaki artışın 0,3 puana kadar inmesi mevcut resmin ana sebepleri oldu.

GÜNLÜK TÜKETİM ZİRVE YAPTI

Hanehalkı tüketiminde yani vatandaşın harcamalarındaki günlük tüketimin yüzde 13.1 ile zirveye çıktığı buna karşın otomobil, beyaz eşya, mobilya ve elektronik ürünlerin tüketiminin yüzde 2,3 daraldığı göze çarptı. Giyim ve ayakkabı gibi yarı dayanıklı ürünler tüketimi de yüzde 7.7 gibi yüksek büyüme hızında seyretti.

Yatırımdaki büyüme ise ağırlıklı olarak yatırımların bir ayağı olan (fabrika ve ofis inşaatı vb) inşaattaki azalarak da olsa meydana gelen artış ile yüzde 3.9 oldu. Yatırımlardaki artış geçen yıl üçüncü çeyrekte çıktığı yüzde 12.8'lik tırmanışın ardından gerileyerek yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.9 olduktan sonra ikinci çeyrekte yüzde 3,9'a indi.Yatırımın inşaat ayağında geçen yıl aynı dönemde yüzde 19,4'e kadar çıkan büyüme bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 10.5'e ikinci çeyrekte ise yüzde 6.6'ya geriledi. Yatırımda önemli rol oynayan makine teçhizat yatırımları ise geçen yılın ikinci yarısında Kredi Garanti Fonu (KGF) ile verilen krediler sonucu yüzde 12,4 büyümüşken bu yıl ilk çeyrekte büyüme hızı yüzde 6,4'e geriledi. İkinci çeyrekte ise yüzde 0,6 ile yerinde saymaya başladı.

İNŞAATA ACI FREN



Sektörler itibariyle bakıldığında konut için yapılan inşaatta acı fren yapıldığı görüldü. Tarımda yüzde 1,5'lik küçülme meydana gelirken sanayinin çarkını imalat sanayi döndürdü. Sanayi büyüme hızı yüzde 8,1'den yüzde 4.3'e geriledi ancak yine de önemli bir büyüme sergilendi. Sanayinin sürükleyicisi imalat sanayideki büyüme yüzde 8.7'den yüzde 4.7'ye indi.



İmalat sanayi içinde ise inşaattaki büyüme hızı inşaat malzemelerine gelen zamlar nedeniyle yüzde 6.6'dan yüzde 0.8'e düştü. Hizmetlerdeki yüzde 8, bilgi ve iletişimdeki yüzde 7 ve finanstaki yüzde 12 büyüme hizmet tarafında yılın ikinci yarısında kur artışının etkisinin görülmediğini ortaya koyuyor. Ancak gayrimenkul faaliyetlerindeki büyümenin yüzde 0.2 ile neredeyse durması inşaat yapımı dışında satışındaki gerilemeyi de gösteriyor.

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