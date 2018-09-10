İş dünyası , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2018 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ilk çeyrekte sağlanan yüzde 7,3’lük büyümenin ardından gelen 5,2’lik büyümenin moral verici olduğunu söylerken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, net dış ticaretin büyümeye 1 puanlık pozitif katkı sağladığına dikkat çekti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de "Türkiye’nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesi ekonomimiz üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevaptır” değerlendirmesini yaptı.





ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN: DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

“Hükümetin reel sektöre yönelik destekleriyle birlikte Türkiye son yıllarda başarılı bir şeklide büyümesini sürdürerek G20 ülkelerini kıskandıracak seviyede bir başarı sağladı. Son dönemde Türkiye ekonomik bir kuşatmayla karşı karşıya kaldı. Ekonomimizin temellerinin sağlamlığından hiç kimsenin kuşkusu yok. Bu yaşadıklarımız ekonomimizin güçlendirilmesi gereken yönlerini görmemize vesile oldu. Bundan böyle daha çok çalışarak bu alanları tahkim etmemiz gerekiyor. Bugün bulunduğumuz noktayı, katma değeri yüksek üretim yapan, markalaşmada beklenen atılımı sağlamış, dijital devrimde yol almış, verimli bir tarım ve hayvancılık üretimi tesis etmiş bir hale dönüşmemiz için fırsat olarak görmeliyiz.”





TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: NET İHRACATIN BÜYÜMEYE 1 PUANLIK POZİTİF KATKISI OLDU



TİM Başkanı İsmail Gülle, net dış ticaretin büyümeye 1 puanlık pozitif katkı sağladığına dikkat çekti. Gülle şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci çeyreğinde büyüme temposuna devam ederek yüzde 5.2 büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte yatırımların atmış olması ve turizm sektöründeki ivmelenme sayesinde, net ihracatın büyümeye katkısı beklediğimiz gibi pozitif yönlü 1 puan oldu. İhracatın dönemlik GSYH içerisindeki payı ise yüzde 22.5 oldu."





İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: YENİ YOL HARİTASININ İPUÇLARINI VERDİ



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı değerlendirmede "Türkiye’nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesi ekonomimiz üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevaptır. İkinci çeyrek büyümesi, yeni yol haritamızın ipuçlarını verdi. İhracatın dış ticarete net katkısı dikkat çekici" ifadesini kullandı.



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