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Son dakika: İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2018 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü. Sanayi yüzde 4.3, inşaat yüzde 0.8 büyürken tarım sektöründe ise yüzde 1.5 oranında daralma meydana geldi. Türkiye, 1. çeyrekte yüzde 7.3 büyümüştü

10.09.2018 - 10:01 | Güncelleme:

Gayrisafi Yurt içi Hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt içi Hasıla tahmini, 2018 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin TL oldu.

SANAYİ yüzde 4,3 , İNŞAAT yüzde 0,8 BÜYÜDÜ, TARIM SEKTÖRÜ yüzde 1,5 DARALDI

Gayrisafi Yurt içi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1,5 azalırken, sanayi sektörü yüzde 4,3 ve inşaat sektörü yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı.



HANE HALKININ TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 6,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3,9 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI yüzde 4,5 MAL VE HİZMET İTHALATI yüzde 0,3 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4,5 ithalatı ise yüzde 0,3 arttı.


İLK ÇEYREĞE REVİZYON
TÜİK ilk çeyrek büyüme rakamını yüzde 7.4'ten yüzde 7.3'e revize etti.


İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 19,4 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 19,4 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 36 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,5 iken bu oran 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 36 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,8 'den yüzde 46,1'e düştü.

 




 

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Yorumlar 55
  • Misafir 3 dakika önce
    5 lt su 2.5 olmus iyi uykular turkiye
  • Misafir 9 dakika önce
    yorumları okuyunca herkes şikayetçi , tamam millet uyanmış haklarını arayacak diyorsun ama sonrası hüsran. "hem ağlar hem de devam et böyle iyi" diyen bir millet mi olduk, ne!
  • Misafir 10 dakika önce
    Büyüme, Enflasyon, işsizlik istatistiklerini hiç yayınlamasınlar. Hatta TUİK'i kapatsınlar ki epey tasarruf edelim.
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