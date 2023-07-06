İkinci el düzenlemesine sektörden ilk yorumlar İkinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı. Sektör temsilcileri, kararı Habertürk'e yorumladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın bayramdan önce açıkladığı ikinci el araç satışlarındaki yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla satışına getirilen yasak, yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2024’e kadar devam edecek.

Bakan Bolat, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldüğünü belirtmişti.

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Ticaret Bakanı Bolat, düzenleme ilgili olarak, “Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

UYMAYANA 300 BİN TL PARA CEZASI

Bugün Bakanlıktan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, “Düzenleme 15.7.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerek bireysel, gerekse ticari ilanlarını kapsamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeye uymayan ilan sahiplerine 300 bin liraya kadar para cezası uygulanabileceği aktarılırken, ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin ‘6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine’ aykırı satışlarının da noterlikler nezdinde engellendiği vurgulandı.

SATIŞLARIN YÜZDE 40’I YATIRIM AMAÇLI

Türkiye’de pandeminin başından bu yana devam eden sıfır araç arzındaki sıkıntılar ve pazardaki yüksek talep, ikinci el araç fiyatlarının sıfır kilometre araçların fiyatını aşmasına yol açmıştı.

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Bu durum, otomobili bir yatırım aracı haline getirirken, pazarda yıl başından bu yana üst üste satış rekorlarının kırılmasına da sebep oldu.

Sektör yetkilileri, satılan sıfır araçların yüzde 40’nın yatırım amaçlı alındığını ifade ediyor.

‘MAĞDURİYETİ ÖNLEYECEK’

Carvak CEO’su Mehmet Çelikol, Ticaret Bakanlığının almış olduğu tedbirlerle sıfır araç satışlarının dengeleneceğini ve sıfır araç almak isteyen tüketicilerin mağdur olmasının önüne geçileceğini belirtti.

Çelikol, “Alınan tedbirler spekülatif araç satışlarını bir miktar düşürecektir. Yapılacak denetimler ve istikrarlı bir piyasa yapısına ulaşmak için sektör bileşenleri olarak bizlerin de motorlu kara taşıtı alım satımlarında düzenli bir işleyişe kavuşması sevindirici bir gelişme olacaktır” dedi.

Yılbaşından bu yana geçen dönemde ikinci el araç için bir talep patlaması olduğuna değinen Çelikol, “Bu talep artışında sıfır araç alamayan ve burada aylarca kuyruğa girmek zorunda kalan vatandaşların ikinci eli tercih etmesi önemli bir faktör oldu. Ayrıca, enflasyonist ortamda alım gücünün düşmesine karşın kendini korumak isteyen vatandaşlarımızın araba satın almayı tercih etmesi bu talep patlamasında etkili oldu” bilgilerini paylaştı.

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Çelikol, ikinci el araç satışlarının yüzde 60’lık kısmının on yaş ve üzeri modeller olduğunu da vurgulayarak, “Alınan bu kararlar satışlarda biraz daha dengeli bir piyasa görmemize neden olur” ifadelerini kullandı.

‘ALICI VE SATICI ZAMANLA YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİYOR’

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş da, Habertürk’e yaptığı açıklamada ikinci el araç satışına yönelik yapılan düzenlemenin zamanla etkisini yitirebileceği uyarısında bulundu.

Karakaş, “Sıfır km araç fiyatlarının ay içinde 6-7 kez değiştiğine dahi tanık oluyoruz. Ayrıca fiyat filtresinde ilan platformu gerekli düzenlemeyi yapsa dahi satıcı kişi, telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşme esnasında fiyatını yükselterek bu kararı delebilir. Alıcı ve satıcıların zaman içerisinde yeni yöntemler geliştirerek yönetmelikleri deldiğini görüyoruz” dedi.

Yatırım amaçlı araç satın alanların nakit ödemelerle bu satışları döndürmekte olduğunu da ifade eden Karakaş, “Bundan ziyade uzun dönemli borçlanarak araç alacak nihai tüketici önemsenmelidir. Merkez Bankası’nın almış olduğu faiz kararı sonrasında bankaların taşıt kredisi tarafında yeniliklere gitmesi gerekiyor. Vadelerin 48 aya çıkarılması, bankaların özellikle kredi kanallarını açması kredi vermede esnek tavır içerisine dönmesi, peşinatların düşük tutulması gibi tüketicinin alım gücüne ve kararına yönelik adımların atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.