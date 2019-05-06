Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği, Bağcılar Belediyesi'nin de desteğiyle 'Engelsiz Doğa' projesi için harekete geçti.

OTİZMLİ 30 GENÇ DOĞA İLE BULUŞTU

Hayatlarında hiç doğa yürüyüşü yapmayan Bağcılar'da yaşayan 30 otizmli genç sabah saatlerinde evlerinden alındı. Doğa gönüllülerinin refakatinde önce Atatürk Arboretumu'na gidildi. Burada yapılan kısa bir yürüyüşün ardından Belgrad Ormanı'na geçildi. Doğa gönüllüleri ve otizmli gençler 5 kilometrelik bir doğa yürüyüşünün ardından Kirazlı Bend'e ulaştılar.

DOĞA TEMİZLİĞİ YAPILARAK KAMP ÇADIRI KURULDU

Doğa gönüllüleri ve engelli gençler bir süre çevre temizliği yaptıktan sonra, şarkılar türküler eşliğinden hayatlarında ilk defa kamp çadırı da kurdu. Otizmli gençler doğanın güzelliğini doyasıya yaşadı.

"YILDA EN AZ İKİ PROJE YAPACAĞIZ"

İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Çiçek, "Doğa, sadece engelli olmayan insanlara ait değildir, engellilerin de doğaya yeşile temiz havaya ulaşım ve erişim hakkı bulunmaktadır. Bu tür projeler bizi çok mutlu ediyor, her yıl en az 2 defa engelli dostlarımızla doğa buluşmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.