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İlk iş günüydü, motosikletiyle giderken feci kazada öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, ilk iş gününde işe gitmek üzere motosikletiyle evinden çıkan genç, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Gökhan Dinç’in dün akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak işe girdiği öğrenildi

İlk iş gününde TIR çarptı
İHA

Konya’nın Karapınar ilçesinde, motosikletiyle dün başladığı işe giderken, geçirdiği trafik kazasında TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karapınar Çetmi Mezarlığı Kavşağında meydana geldi. Ereğli’den Konya istikametine seyir halinde olan Y.D. (46) idaresindeki 46 N 3272 plakalı TIR, kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen Gökhan Dinç (21) idaresindeki şarjlı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda tedbir alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Gökhan Dinç’in cansız bedeni cenaze aracıyla Karapınar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Y.D. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, Gökhan Dinç’in bugün bir akaryakıt istasyonunda işe başlayacağı öğrenildi. 21 yaşındaki Dinç’in ilk iş gününde pompa görevlisi olarak çalışmaya başlayacağı akaryakıt istasyonuna gitmek üzere evinden çıktığı belirtildi.

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