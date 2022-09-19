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İlk Türk uzay yolcusu için ABD'li firmayla imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Paris'te Axiom Space firması ile ilk Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için anlaşma imzalandığını açıkladı 

İlk Türk uzay yolcusu için ABD'li firmayla imzalar atıldı
İlk Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı
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HABERTURK.COM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ABD'li uzay teknolojileri firması Axiom Space ile ilk Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile işbirliği yapacağız. #MilliUzayProgramı ile hayaller gurura dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

'ŞANLI BAYRAĞIMIZ UZAYA ÇIKIYOR'

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ise "Bu sabah Paris IAC 2022 fuarında Axiom Space şirketi ile ilk Türk uzay yolcusunun uzay istasyonuna gidişi için gerekli sözleşme imzalandı. 2023’de Şanlı Bayrağımız uzaya çıkıyor, hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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