Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.167,26 %1,69
        DOLAR 40,0389 %-0,02
        EURO 47,0334 %0,11
        GRAM ALTIN 4.269,69 %0,07
        FAİZ 40,33 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 46,95 %0,18
        BITCOIN 111.212,00 %0,41
        GBP/TRY 54,5140 %0,16
        EUR/USD 1,1734 %0,12
        BRENT 70,25 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 6.980,95 %0,07
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi ILO: “Asgari ücretli enflasyonun altında zam alırsa desteklenmeli” - Sosyal Güvenlik Haberleri

        ILO: “Asgari ücretli enflasyonun altında zam alırsa desteklenmeli”

        ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde enflasyonla mücadele edilirken asgari ücret zamlarının enflasyonun altında kalabileceğini ancak bu tür durumlarda işçilerin sosyal araçlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hassan, asgari ücretin insan onuruna yakışır bir yaşam standardında olması gerektiğini belirtti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 10.07.2025 - 07:21 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        ILO'dan asgari ücret tavsiyesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda son ILO Konferansında alınan kararlar hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Hassan, ILO’nun asgari ücretin belirlenmesi konusundaki yaklaşımına ilişkin bir soru üzerine, her şeyden önce işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üç taraflı mekanizma ile tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir yaşam standardında olması gerektiğini kaydeden Hassan, bu hedefe ulaşmanın kolay olmadığını da belirtti.

        REKLAM

        Yüksek enflasyon yaşanan ve enflasyonla mücadele eden ülkelerde asgari ücret zamlarının enflasyonun altında kalabildiğini ifade eden Yasser Hassan, aksi takdirde yüksek zammın yeniden enflasyona ve sonuçta bir kısır döngüye yol açtığını dile getirdi. Hassan, asgari ücret zammının enflasyonun altında kaldığı bu tür durumlarda asgari ücretle çalışan işçilerin farklı sosyal araçlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hassan, bu yapılmadığı takdirde düşük asgari ücret zammının enflasyonla mücadelede basit bir mali araç olarak kullanılmış olacağını vurguladı.

        MOTO-KURYELERE ILO KORUMASI

        Kurye, taksi şoförlüğü (UBER gibi), sağlık bakımı, lojistik, temizlik, ev hizmetleri gibi işlerde dijital platformlara bağlı çalışma yöntemi tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Bu tür platformlara bağlı çalışan kişilerin çok az bir kısmı iş sözleşmesiyle ücret karşılığı çalışırken, çoğunluğu ortak, taşeron gibi sıfatlarla çalıştırılıyorlar. İş güvenceleri bulunmuyor, sosyal güvenliğe erişimleri kısıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun bulunuyorlar.

        ILO bir süredir platform ekonomisi çalışanlarının koşullarının nasıl düzeltilebileceğine dair hazırlıklar yürütüyor. ILO, gelecek yılki konferansta “Platform ekonomisinde insana yakışır iş” başlıklı gündem maddesi belirledi. Uluslararası çalışma standartlarının platform ekonomisine uyarlanması konusunda 2026’daki konferansa kadar sözleşme ve tavsiye karar taslağı hazırlanacak.

        REKLAM

        Yasser Hassan, platform ekonomisine yönelik çalışmaların hem tüketiciler hem çalışanlar için önemli olduğuna dikkat çekti. Hassan, üye devletlerden platform ekonomisi çalışanlarının ücretleri, çalışma saatleri, sosyal güvenliğe erişimi, sözleşmelerin belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği konularında görüş ve önerilerin toplandığını anlattı. Bu sektörde mevzuat açısından gri alanlar bulunduğuna dikkat çeken Hassan, bazı platformların işçiyi ortak, tedarikçi, taşeron olarak gösterdiklerini, işçilerin kendi kaderine terk edilmesinin ILO açısından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

        Hassan, ILO’nun, platform ekonomisinde çalışan işçilerin hakları konusundaki asgari gereksinimlerin belirlenmesini ve üye devletler için bağlayıcı hukuki belge oluşturmayı amaçladığını, bu belgedeki standartların daha sonra ulusal yasalara yansıtılacağını kaydetti. Hassan, Türkiye’de de bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü, kısa süre önce yapılan çalıştayda konunun kapsamlı şekilde tartışıldığını vurguladı.

        Sözleşme taslağı gelecek yılki ILO Konferansında kabul edilirse, uluslararası çalışma standartları tüm dijital emek platformları ve tüm dijital platform çalışanlarına da uygulanacak. Ülkeler, platform çalışanlarının sosyal güvenlik haklarına erişimini sağlayıcı tedbirler alacak.

        FİLİSTİN DEVLETİNE ILO’DA GÖZLEMCİ ÜYE STATÜSÜ

        Yasser Hassan, Filistin Devleti’nin ILO’ya gözlemci üye kabul edilmesi hakkında da bilgi verdi. Daha önce ILO’da Filistin Kurtuluş Örgütü’nün gözlemci üye olarak temsil edildiğini hatırlatan Hassan, son konferansta iki delegenin karşı çıktığı oylamada üyelerin ezici çoğunluğu ile Filistin Devleti’nin gözlemci üye kararı alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #asgari ücret
        #ILO
        #moto kurye
        #UBER
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Fransa ile İngiltere'den nükleer iş birliği
        Fransa ile İngiltere'den nükleer iş birliği
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi
        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi