VATANDAŞIN BEYANI ESAS
Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılıyor. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebiliyor.
Peki imar affında kim, nasıl bir yol izleyecek ? Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz ile imar affında vatandaşların izleyeceği yol haritasını çizdik…
Kat mülkiyetine geçmek isteyenler ise Yapı Kayıt Belgesi için ödedikleri tutar kadar bir ücreti ödeyecekler. Ancak kat mülkiyetine geçmek için tüm hak sahiplerinin onayının alınması gerekiyor.
Kendine ait binada oturanlar, belediyeler tarafından belirlenen arsa değerinin yüzde 3’ünü ve bina inşaat maliyetinin yüzde 3’ünün toplamını ödeyecek.
İskânı olmayan bir binada oturan bir kişinin Yapı Kayıt Belgesi almak için tüm maliklerin payına düşen bedeli ödemesi gerekiyor. Ödediği bedeli rücu olarak diğer maliklerden geri alacak.
İskânlı bir binada oturan ancak, kendi yaptığı inşaatla kaçak alan kullanan bir kişi, kendi payına düşen arsa bedelini ve kaç metrekare kaçak alan kullandıysa onun bedelini ödeyecek.
Konut ve ticari alanların yer aldığı karma kullanımlı projelerde ise, ticari alanların yüzde 5’i ile konutların yüzde 3’ü ayrı ayrı toplanıp hesaplanacak.
YAPI BİRİM MALİYET BEDELİ METREKARE FİYATI (TL)
* Tarımsal amaçlı basit binalar: 200
* 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları: 600
* 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları: 1.000
* 8 ve daha yüksek katlı binalar: 1.600
* Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar: 2.000
‘ARADAKİ YÜZDE 16’LIK FARK KAPANACAK’
Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu ile İstanbul’daki krediye uygun olan ve olmayan konutların fiyatlarını inceledik. Ruhsatlı ve ruhsatsız binaları, krediye uygunluk durumunu ve arsa tapulu, kat irtifaklı ve kat mülkiyetli olma durumunu incelediğimiz araştırmamızda özellikle krediye uygunluk konusunun konut-işyeri değerlerini ciddi anlamda etkilediğini gördük. Konutların kendi segmentindeki muadilleri ile yapılan karşılaştırmalarda krediye uygun olan birimlerin metrekare değerlerinin uygun olmayanlara göre yüzde 16 oranında daha yüksek bedellerle satılabildiği gözleniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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