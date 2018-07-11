İHA'nın aktardığına göre, Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, İmar Kanunun geçici 16’ıncı Maddesi uyarınca düzenlenen İmar Barışında netleşen Tapu ve Kadastro sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İmar barışında, yapı kayıt belgesi alındıktan sonra, Tapu Sicil Müdürlüklerinde işlemlerin nasıl ilerleyeceği yapılan düzenleme ile netleşmiş oldu. TKGM tarafından dün yayınlanan 1787 sayılı genelge ile öncelikle zemin tespit tutanağı hazırlanması gerekiyor. Gerekli diğer evrak ve kontroller sağlandıktan sonra, maliklerin tamamının muvafakati ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde, iskan aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek” dedi.

"KAT MALİKLERİNİN OY BİRLİĞİ YOKSA BİNA KAT MÜLKİYETİNE GEÇEMEZ"

Müracaatta yapıya ilişkin tüm bilgilerin doğru verilmesi gerektiğinin altını çizen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Öncelikle zemin tespiti şart. Sonrasında ise yapının toplam inşaat alanın brüt olarak yani ortak alanlar ve tüm aykırılıklar dahil edilerek ölçülmesi gerekiyor. Bu aykırılıklara göre çizilmesi gereken de bir mimari proje söz konusu. Eğer kat maliklerinin oy birliği yoksa bina kat mülkiyetine geçemez” açıklamasında bulundu.

"ÖNCELİKLE ZEMİN TESPİT TUTANAĞI DÜZENLENMELİ"

İmar Barışı sürecinde, yapının tamamını ilgilendiren aykırılıklarda, yapı kayıt belgesine başvurmadan önce inceleme yapılması gerektiğini belirten Özelmacıklı "Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları (LİHKAB) veya Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları (SHKMMB) tarafından, yapı için zemin tespit tutanağı düzenlenmelidir. Eğer bu aşamada imar planında umumi hizmet alanında kalan yerler varsa, bunların terki gerekir. Bu belgede yapının kat adeti, cinsi, köşe noktaları gibi bilgiler yer alır. Eğer yapı üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde yer alıyorsa bu yerlere belge düzenlenmez" ifadelerini kullandı.

DOĞRULUK DENETİMİ MİMARLARDA

Yapı kayıt belgesinde beyan edilen yüzölçümlerin doğruluk denetiminin de mimarlar tarafından yapılacağını belirten Hakan Özelmacıklı, "Zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgenin içeriğinden ve doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumlu. Mimarlar da yüz ölçümden sorumlu. Bu nedenle beyanları hatalı vermemek büyük önem yaşıyor" diye konuştu.

Zemin tespit tutanağının Kadastro Müdürlüklerince onaylanması sonrasında sürecin artık Tapu Müdürlükleri üzerinden devam edeceğini belirten Özelmacıklı, "Yapı kayıt belgesi, zemin tespit tutanağı, kat mülkiyetine geçilecek ise tüm maliklerin onayladığı bağımsız bölüm numaraları ve arsa paylarını içeren mimari proje, yönetim planı, DASK poliçeleri talep edilecek. Bu aşamada yapı kayıt belgesi ödenen tutar kadar bir bedel daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yatırılacak. Ayrıca döner sermaye ve her bağımsız bölüm için 179,10 TL tescil harcı alınacak" şeklinde konuştu.