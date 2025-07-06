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        Haberler Dünya İngiliz basını: İran İsrail'in 5 askeri tesisini vurdu | Dış Haberler

        İngiliz basını: İran İsrail'in 5 askeri tesisini vurdu

        İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve 12 gün süren çatışmalar ateşkes ile sona ermişti. İngiliz basını, İran'ın 5 askeri tesisi vurduğunu ancak sansür nedeniyle bu durumun duyurulmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.07.2025 - 01:03 Güncelleme: 06.07.2025 - 01:10
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        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
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        İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan ve 12 süren çatışma, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla duyurulan ateşkesle sona ermişti.

        İngiliz basını, İran saldırılarına ilişkin uydu radar verilerine ulaştığını bildirdi.

        The Telegraph'ın haberine göre, İran İsrail'in 5 askeri tesisini vurdu ancak İsrail ordusu tarafından uygulanan sıkı sansür nedeniyle bu durum duyurulamadı.

        Oregon Eyalet Üniversitesindeki uzmanlar, Telegraph ile hasarları tespit eden uydu radar verilerini paylaştı.

        Vurulan askeri tesisler arasında büyük bir askeri üs de bulunurken, 5 tesise toplamda 6 füze isabet etti.

        İRAN SALDIRILARI SONUCU 39 BİNE YAKIN BAŞVURU YAPILMIŞTI

        Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu Merkezi'ne 13 Haziran'dan bu yana toplam 38 bin 700 tazminat talebi başvurusu yapıldı.

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        Söz konusu başvurulardan 30 bin 809’unun bina hasarı, 3 bin 713'ünün araç hasarı ve 4 bin 85’inin ise ekipman zararı nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

        Haberde, "saldırılarda zarar gören on binlerce bina için ise henüz tazminat başvurusunda bulunulmadığı" belirtildi.

        İbranice yayın yapan BeHadrei Haredim haber sitesi hasar tazminatı için başvuru yapanların yaklaşık 25 bininin Tel Aviv'den olduğu, 10 bin 800 kadarının ise Askalan'dan olduğunu duyurdu.

        İsrail Kanal 7 televizyonu ise daha önce yayınladığı haberde İran füzeleri nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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