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HaberlerDünyaPrens Harry Meghan Markle röportajına Buckingham Sarayı'ndan ilk açıklama! Son dakika haberleri
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İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası Buckingham Sarayı'ndan ilk açıklama

İngiltere'de Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamaların yankıları sürerken Buckingham Sarayı ilk açıklamasını yaptı. Yazılı açıklamada özellikle ırk iddialarının "kaygı verici" olduğu belirtilirken, kraliyet ailesinin bu sorunu "özel olarak" çözmeye çalışacağı kaydedildi. Açıklamada, "Tüm Kraliyet Ailesi'nin, Harry ve Meghan'ın son birkaç yılın nasıl zorlu geçtiğinin tüm boyutunu öğrenmekten üzüntü duyduğu" ifade edildi.

Prens Harry Meghan Markle röportajına Buckingham Sarayı'ndan ilk açıklama! Son dakika haberleri
İngiltere'yi sarsan röportaj sonrası Buckingham Sarayı'ndan ilk açıklama
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Prens Harry ve Meghan'ın Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda bahsettiği ırkçılık meselesinin kaygı verici olduğu aktarılırken, "durumun ciddiye alındığı ve Aile tarafından özel olarak üzerinde durulacağı" vurgulandı. Saray'dan Kraliçe adına yapılan açıklamada, "Meghan ve Archie'nin her zaman çok sevilen aile üyeleri olacağı" belirtildi.

Yazılı açıklamada "Tüm aile, son bir kaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu olduğunu tam boyutlarıyla öğrenmiş olmaktan üzüldü. Dile getirilen sorunlar, özellikle de ırkla ilgili olanlar kaygı verici" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bazı hatırlananlar farklı olmakla birlikte çok ciddiye alınıyor ve aile tarafından öze olarak ele alınacak. Harry, Meghan ve Archie daima ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar" ifadeleri de yer aldı.

Prens Harry ve Markle'ın röportajda ırkçılık, akıl sağlıkları, medyanın tavrı ve diğer kraliyet ailesi üyeleri hakkında açıklamalar yapmıştı.

PRENS CHARLES, HARRY'NİN TELEFONLARINI AÇMIYORMUŞ

Prens Harry ise kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirmişti.

Babası Prens Charles'ın kendisinin telefonunu açmadığını ifade eden Harry, "Babaannem Kraliçe Elizabeth ile bugüne kadar 3 kez telefonda konuştuk, babamla da 2 kez konuştuk ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı" diye konuşmuştu.

MARKLE'IN BABASINDAN RÖPORTAJ ELEŞTİRİSİ

Thomas Markle, bugün ITV Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yıllar sonra kızının ilk kez konuştuğuna tanık olduğunu belirterek "Hayal kırıklığına uğradım. Olanlar için ondan en az 100 kez özür diledim" dedi.

Röportajı "abartılı", zamanlamasını da "kötü" bulduğunu söyleyen Thomas Markle, Kraliyet Ailesi'nin ırkçı olduğuna inanmadığını, Archie'nin ten rengiyle ilgili sorunun da "aptalca" olduğunu söyledi.

Meghan Markle röportajda, 2018'de Prens Harry ile evlenmeden önce babası Thomas Markle'ın tavrı nedeniyle "ihanete uğramış gibi hissettiğini" söylemişti.

Düşes, adını vermediği bir aile üyesinin oğlu Archie'ye hamileyken sorduğu "Ten rengi ne kadar koyu olacak?" sorusunun "bir kırılma noktası olduğunu" söylemişti.

Prens Harry daha sonra bu yorumu ne büyükannesi Kraliçe 2'nci Elizabeth ne de büyükbabası Prens Philip'in yaptığını söylemişti.

ABD'DEN PRENS HARRY-MARKLE ÇİFTİ HAKKINDA YORUM

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise 36 yaşındaki Prens Harry ile 39 yaşındaki Markle'ın "özel kişiler" olduğunu, "yaşadıkları zorluklarla ilgili hikayelerini paylaştıklarını" belirtti, "İngiliz hükümetiyle birçok konuda özel bir ilişkimiz var ve bu devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de Pazar akşamı CBS'te yayımlanan iki saatlik röportaj dün de İngiltere'de ITV Televizyonu'nda yayımlandı.

Markle, röportajda "artık yaşamak istemediği zamanlar olduğunu ve Saray'da kimsenin kendisine yardım etmediğini" söylemişti.

MUHALEFETTEKİ İŞÇİ PARTİSİ: İDDİALAR ÇOK CİDDİYE ALINMALI

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Meghan Markle'ın ırkçılık ve zihinsel sağlığı için destek alamadığı yönündeki iddialarının "çok ciddiye alınması gerektiğini" belirtti.

BAŞBAKAN JOHNSON: EN DOĞRU ŞEY SUSMAK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise çiftin iddiaları hakkında yorum yapmadı ancak "Kraliçe'nin oynadığı birleştirici role her zaman hayranlık duyduğunu" söyledi.

Johnson, Kraliyet Ailesi'nin ırkçı olup olmadığı sorusuna "Kraliyet Ailesi ilgili meseleler söz konusu olunca başbakanların yapması gereken şey hiçbir şey söylememektir" yanıtını verdi.

Merhan Markle röportajda oğlu Archie'ye "ten rengiyle ilgili kaygılar" nedeniyle prenslik unvanı verilmediğini de öne sürmüştü.

İngiltere'de 1917'den beri yürürlükte olan bir kural uyarınca çocuklar otomatik olarak prenslik ya da prenseslik unvanı alamıyor. Bunun için Kraliçe'nin devreye girmesi gerekiyor.

Çift, Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrıldıktan sonra Mart 2020'de California'ya yerleşmişti.

BBC Kraliyet muhabiri Jonny Dymond ise, "Prens Harry'nin, kendi ailesinin de - babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William'ın da - kendi dünyalarına hapsolduğu ve onlara merhamet duyduğu şeklindeki sözleri, modern monarşinin kalbine saplanan kadife kaplı bir hançerdi. Düşes Megan Markle yaman bir iletişimci. Zaman içinde, kendisinin kavgaya girilecek bir kadın olmadığını kanıtladı. Yeni özgürlüğüne kavuşan Harry de mükemmele yakın bir belagata sahip." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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