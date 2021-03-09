İngiltere'yi sarsan röportaj sonrası Buckingham Sarayı'ndan ilk açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Prens Harry ve Meghan'ın Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda bahsettiği ırkçılık meselesinin kaygı verici olduğu aktarılırken, "durumun ciddiye alındığı ve Aile tarafından özel olarak üzerinde durulacağı" vurgulandı. Saray'dan Kraliçe adına yapılan açıklamada, "Meghan ve Archie'nin her zaman çok sevilen aile üyeleri olacağı" belirtildi.

Yazılı açıklamada "Tüm aile, son bir kaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu olduğunu tam boyutlarıyla öğrenmiş olmaktan üzüldü. Dile getirilen sorunlar, özellikle de ırkla ilgili olanlar kaygı verici" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bazı hatırlananlar farklı olmakla birlikte çok ciddiye alınıyor ve aile tarafından öze olarak ele alınacak. Harry, Meghan ve Archie daima ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar" ifadeleri de yer aldı.

Prens Harry ve Markle'ın röportajda ırkçılık, akıl sağlıkları, medyanın tavrı ve diğer kraliyet ailesi üyeleri hakkında açıklamalar yapmıştı.

PRENS CHARLES, HARRY'NİN TELEFONLARINI AÇMIYORMUŞ

Prens Harry ise kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirmişti.

Babası Prens Charles'ın kendisinin telefonunu açmadığını ifade eden Harry, "Babaannem Kraliçe Elizabeth ile bugüne kadar 3 kez telefonda konuştuk, babamla da 2 kez konuştuk ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı" diye konuşmuştu.

MARKLE'IN BABASINDAN RÖPORTAJ ELEŞTİRİSİ

Thomas Markle, bugün ITV Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yıllar sonra kızının ilk kez konuştuğuna tanık olduğunu belirterek "Hayal kırıklığına uğradım. Olanlar için ondan en az 100 kez özür diledim" dedi.

Röportajı "abartılı", zamanlamasını da "kötü" bulduğunu söyleyen Thomas Markle, Kraliyet Ailesi'nin ırkçı olduğuna inanmadığını, Archie'nin ten rengiyle ilgili sorunun da "aptalca" olduğunu söyledi.

Meghan Markle röportajda, 2018'de Prens Harry ile evlenmeden önce babası Thomas Markle'ın tavrı nedeniyle "ihanete uğramış gibi hissettiğini" söylemişti.

Düşes, adını vermediği bir aile üyesinin oğlu Archie'ye hamileyken sorduğu "Ten rengi ne kadar koyu olacak?" sorusunun "bir kırılma noktası olduğunu" söylemişti.