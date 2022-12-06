Gen tedavisi tüm SMA hastaları için "mucize değil"

Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink'e soruşturma 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2017 yılında kurduğu şirketi Neuralink ile, insan beynine çip yerleştirmeyi planlıyordu. Bu yöntemle şirket, felçli insanların tekrar yürümesine ve diğer nörolojik rahatsızlıkları iyileştirmesine yardımcı olabilmeyi hedefliyordu.

1500 CANLI ÖLDÜ İDDİASI

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Ancak iddialara göre Neuralink'in bazı hayvanlara testleri sırasında aralarında 280 kuzu, domuz, fare, maymun gibi hayvanların bulunduğu 1500'e yakın canlı hayatını kaybetti ve Hayvan Refahı Yasası'nda ihlaller yapıldı.

The Guardian'ın haberine göre, federal savcılığın talebi üzerine geçtiğimiz aylarda ABD Tarım Bakanlığı müfettişleri firmaya soruşturma açtı.

"MUSK'IN BASKISI BAŞARISIZ TESTLERİ ARTIRDI"

Görsel: Shutterstock

Düzinelerce Neuralink belgesini ve 20'den fazla kişiyle yapılan röportajları inceleyen bir Reuters incelemesine göre, Musk'ın çalışmaları hızlandırma baskısı, başarısız deneylerin sayısını artırdı.

İsmini açıklamayan çalışanlar, bu tür başarısız testlerin tekrarlandığını, bunun da test edilen ve öldürülen hayvan sayısına neden olduğunu ifade etti.

Neuralink ve Elon Musk konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

* Haberin görselleri Associated Press ve Neuralink'ten servis edilmiştir.