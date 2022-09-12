Instagram'a yeni bir özellik daha geliyor! Test edilmeye başlandı

Twitter kullanıcılarının oldukça alışkın olduğu repost özelliği, Instagram için de düşünülüyor. Şu anda Instagram'da buna benzer bir uygulama olmasa da kullanıcılar birbirinin gönderisini paylaşabiliyor. Peki, repost nedir ve Instagram'a repost ne zaman gelecek? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

REPOST ÖZELLİĞİ NEDİR?

Meta bünyesinde hizmet veren Instagram'a repost özelliği geliyor. Repost, bir kullancının paylaştığı gönderiyi, bir başka kullancının kendi hesabında paylaşması anlamına geliyor.

Şu anda kullanıcılar; hikâyelerinde başka kullanıcıların postunu paylaşabiliyor ya da paylaşımları ayrıca telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Ancak bu özellik geldiğinde kullanıcılar, herhangi bir uğraşa gerek kalmadan postları direkt kendi profillerinde paylaşabilecekler.

REPOST BUTONU PROFİLDEKİ İKONLARIN YANINDA YER ALACAK

Yeni repost butonu, profildeki ikonların yanında yer alacak. Kullanıcının repost olarak paylaştığı her şey burada görülecek.