Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya platformu X'teki hesabından katalog suçlar çerçevesinde erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Uraloğlu sosyal medyadan şu açıklamaları yaptı:

Yasal Uyum ve içerik Kaldırma: Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında; katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda,Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale yapılacaktır.

Toplantılarda, META Platforms yetkilileri tarafından kabul edilen ve düzenlemeye tabi olacak hususlar şu şekildedir:

Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile Meta Platforms Şirketinin global düzeydeki temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantıların sonucunda aşağıdaki açıklamanın yapılması hasıl olmuştur:

Kullanıcı Hakları ve Hesap Güvencesi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar, herhangi bir uyar yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar, tekrar erişime açılacaktır. Hesap sahiplerinin hakları gözetilerek, adil bir uygulama süreci yürütülecektir.

Terörle Mücadele ve içerik Denetimi: PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikler, META Platforms tarafından kaldırılması için gerekli özen gösterilecektir. Bununla birlikte, terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda etkin bir yaklaşım benimsenerek, güvenlik ve kamu düzeni korunacaktır.