Instagram’dan Türkiye’ye yeni özellik

Aile Merkezi özelliği ile birlikte ebeveynler çocukları için yeni denetim mekanizmaları kurma ve sosyal medya denetimi ile ilgili eğitim sahibi olma imkanı elde edecek. Ebeveynlerin “Aile Merkezi” özelliğini kullanılabilmesi için çocuklarına onay daveti göndermesi yeterli olacak.

Yeni denetim özellikleri, çocukları bir gönderiyi veya hesabı şikayet ettiğinde, ebeveynlere kimin şikayet edildiği ve şikayetin türünün ne olduğuna dair de ayrıntılı bilgi edinme imkanı tanıyacak.

Davetin kabul edilmesi halinde ebeveynler çocuklarının günlük ve haftalık olarak Instagram kullanımını sınırlamak istedikleri belirli saatleri ayarlayabilecekler.

ParentZone, Media Smarts, Ulusal Medya Okuryazarlığı Eğitimi Derneği ve Siber Zorbalık Araştırma Merkezi gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan bu makaleler, ebeveynlere, çevrimiçi güvenlik konularıyla ilgili gençlerle nasıl konuşulacağı hakkında ipuçları verecek.

KONTROLDEN ÇOK REHBERLİĞE ODAKLANACAK

ConnectSafely.org CEO’su Larry Magid, ebeveyn denetiminin çocuklar tarafından verilecek olan onaya bağlı olmasının çocuk ve ebeveyn arasında bir zorlama ilişkisinden ziyade iş birliğine dayalı bir ilişkiyi teşvik ettiğini ve çocuklar üzerinde bir kontrol mekanizması kurmaktan çok onlara doğru kararlar almaları konusunda rehberlik etmekle ilgili olduğunu ifade etti.

Magid’e göre araçlar, ebeveynlere, gençlerin her hareketini yönetmeden veya ebeveyni aşırı miktarda bilgi ile boğmadan, çocuklarının Instagram’ı nasıl kullandığına dair fikir verecek.