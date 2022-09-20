Instagram’dan Türkiye’ye yeni özellik

Sosyal ağ Instagram’ın geçen aylarda ABD'de kullanıma sunduğu “Instagram Aile Merkezi” özelliği Türkiye'de de kullanıma açıldı.
Aile Merkezi özelliği ile birlikte ebeveynler çocukları için yeni denetim mekanizmaları kurma ve sosyal medya denetimi ile ilgili eğitim sahibi olma imkanı elde edecek. Ebeveynlerin “Aile Merkezi” özelliğini kullanılabilmesi için çocuklarına onay daveti göndermesi yeterli olacak.
ŞİKAYETLER BİLDİRİLECEK
Davetin kabul edilmesi halinde ebeveynler çocuklarının günlük ve haftalık olarak Instagram kullanımını sınırlamak istedikleri belirli saatleri ayarlayabilecekler.
Yeni denetim özellikleri, çocukları bir gönderiyi veya hesabı şikayet ettiğinde, ebeveynlere kimin şikayet edildiği ve şikayetin türünün ne olduğuna dair de ayrıntılı bilgi edinme imkanı tanıyacak.
EBEVEYNLERE İPUÇLARI VERECEK
Ebeveynler aynı zamanda Instagram Aile Merkezi özelliğinin içerisinde bulunan bilgilendirici makalelerden de faydalanabilecek.
ParentZone, Media Smarts, Ulusal Medya Okuryazarlığı Eğitimi Derneği ve Siber Zorbalık Araştırma Merkezi gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan bu makaleler, ebeveynlere, çevrimiçi güvenlik konularıyla ilgili gençlerle nasıl konuşulacağı hakkında ipuçları verecek.
KONTROLDEN ÇOK REHBERLİĞE ODAKLANACAK
ConnectSafely.org CEO’su Larry Magid, ebeveyn denetiminin çocuklar tarafından verilecek olan onaya bağlı olmasının çocuk ve ebeveyn arasında bir zorlama ilişkisinden ziyade iş birliğine dayalı bir ilişkiyi teşvik ettiğini ve çocuklar üzerinde bir kontrol mekanizması kurmaktan çok onlara doğru kararlar almaları konusunda rehberlik etmekle ilgili olduğunu ifade etti.
Magid’e göre araçlar, ebeveynlere, gençlerin her hareketini yönetmeden veya ebeveyni aşırı miktarda bilgi ile boğmadan, çocuklarının Instagram’ı nasıl kullandığına dair fikir verecek.
GENÇLER İÇİN “NUDGES” ÖZELLİĞİ
Meta çatısı altındaki Instagram aynı zamanda Keşfet sayfasında tekrar tekrar aynı tür içerikleri tüketen genç kullanıcılar için de “Nudges” isminde yeni bir özelliği kullanıma sundu.
Bu özellik ile birlikte Instagram genç bir kullanıcının tekrar tekrar aynı tip içerikleri tükettiğini gözlemlediğinde ve bu içeriğin zararlı olduğunu tespit ettiğinde, kullanıcıyı “dürterek” başka içeriklere yönelmesini sağlayacak.
“REELS İZLEMEYE ARA VER” SEÇENEĞİ
Geçen aylarda Instagram’da uzun zaman geçiren gençlere are vermeleri gerektiğini belirten bir bildirim özelliğini hayata geçiren Instagram, bu özelliğin kapsamını genişleterek çok fazla Reels tüketen gençler için de Reels izlemeye ara vermeleri için bir hatırlatma seçeneğini kullanıma sundu.
Instagram, yeni ara verme uyarısı sayesinde çok fazla Reels kullanan genç kullanıcılarda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini duyurdu.
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